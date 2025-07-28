Россия объявила о закрытии с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: что не так с этим заявлением

Правительство страны-агрессора России решило официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. В список попали 13 автомобильных и семь железнодорожных пунктов.

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Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что РФ закроет ряд пунктов пропуска, которые "действовали ранее по соглашению с Украиной".

"Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению", – говорится в документе.

Как писали пропагандистские росСМИ, в списке указаны пограничные переходы, которые "с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной по итогам воссоединения с РФ по результатам референдумов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей".

Что не так с этим заявлением России

По сути, российское правительство просто юридически закрепило закрытие 20 неработающих КПП.

Украина закрыла пункты пропуска на границе с Россией 26 февраля 2022 года, одновременно с пунктами пропуска на границе с Беларусью, в связи с началом полномасштабного вторжения.

Отметим, что долгое время для украинцев работал только один пункт пропуска на границе с Россией – "Колотиловка – Покровка", расположенный на границе между Сумской областью Украины и Белгородской областью РФ.

Однако почти год назад, в августе 2024-го, его работа была приостановлена из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщила тогдашний вице-премьер-министр Ирина Верещук.

С тех пор возможным вариантом выезда остается пункт пропуска на беларуско-украинской границе "Мокраны – Доманово". Им могут воспользоваться все граждане Украины при наличии любых украинских документов.

"После пересечения границы их встречают представители местной власти, социальных и экстренных служб и волонтеры. Последние оказывают помощь с передвижением пожилым и маломобильным людям. Кроме того, волонтеры бесплатно отвозят людей в Ковель и, при необходимости, помогают приобрести железнодорожные билеты в другие регионы Украины. Всем обеспечивается возможность остаться на бесплатную ночевку с питанием", – информировали в Министерстве национального единства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные граждане Украины, которые незаконно пересекают государственную границу на участке, граничащем с непризнанным Приднестровьем, попадают в руки подконтрольных России местных спецслужб. Мужчин допрашивают с использованием давления и унижений, их заставляют рассказывать о расположении украинских воинских частей и ПВО, технике и военнослужащих ВСУ.

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