Россия сегодня — это государство-агрессор, осуществляющее геноцид. Не Путин — Россия. Кнопки нажимают люди, ракеты делают люди, прорываются, бросаются в "мясные штурмы", убивают украинцев — тоже люди. Никакой демократической России сегодня не существует. Да, возможно, когда-нибудь она появится, но для этого в любом случае предстоит пройти период очищения — такой же, как проходили немцы в 1945 году.

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О существовании Освенцима немцы узнали потом — и многие были шокированы. Во время войны всё это было скрыто. Российские преступления в Украине происходят в прямом эфире. Российское общество виновно в развязывании войны, в геноциде украинского народа и в попытке уничтожить украинское государство. Других оценок быть не может. Это фашистская диктатура, которая, что особенно важно, поддерживается подавляющим большинством населения.

Я говорил это много раз и повторю снова: почему Запад оказался не готов к агрессии? Потому что вся эта либеральная шушера, жившая на гранты, продолжала годами повторять, что Россия движется по пути эволюции. Конечно же, никакого нападения на Украину быть не может — это только у "сумасшедших" вроде Каспарова такие фантазии.

То, что мы наблюдали в Европарламенте — неспособность ясно ответить, чей Крым, и обсуждение планов трансляции российских телеканалов на оккупированных территориях Украины — это интеллектуальный коллаборационизм. Это позор.

Место любого русского патриота сегодня — с украинцами. Воевать с путинским фашизмом, который, к сожалению, захватил всю Россию. Разговоры про гражданское общество мы уже проехали. Сейчас те, кого действительно волнует будущее России, должны чётко зафиксировать: война — преступна, режим — нелегитимен, Крым — украинский. Неспособность сказать это должна дисквалифицировать человека из числа тех, кто причисляет себя к настоящей российской антифашистской оппозиции.