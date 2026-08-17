Российский «Яндекс» начал дорисовывать лес на спутниковых снимках, чтобы скрыть военные объекты. Фото

Российский картографический сервис "Яндекс" изменил способ скрытия военных объектов на спутниковых снимках. Вместо привычного размытия изображений компания начала использовать графическую обработку, заменяя военную технику фрагментами ландшафта.

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На это обратили внимание журналисты финской телерадиокомпании Yle, которые обнаружили измененные снимки одного из объектов вблизи Кронштадта. Об этом пишет Telegram-канал "Агентство. Новости".

На спутниковых снимках ракетную батарею заменили изображением леса

Журналисты обнаружили, что на обновленных спутниковых снимках в сервисе "Яндекс Карты" территорию военного объекта на острове Котлин вблизи Кронштадта замаскировали с помощью скопированных фрагментов леса.

Ранее на этом участке можно было увидеть противокорабельные ракетные комплексы "Бастион", радиолокационные системы и оборудование для радиоэлектронной разведки.

Кроме того, в этой части острова расположен батальон радиоэлектронной борьбы.

Другие картографические сервисы не скрывают этот объект

По данным Yle, на спутниковых снимках в сервисах Google, Apple и Microsoft местоположение ракетной батареи остается открытым для просмотра.

В последний раз военную технику на этом объекте зафиксировали в апреле. На более поздних спутниковых фотографиях её уже нет.

Журналисты предполагают, что технику могли переместить на учения или перевести в закрытые ангары.

Эти изменения связывают с атаками украинских беспилотников

По мнению журналистов, решение скрыть военный объект может быть связано с атаками украинских беспилотников на Кронштадт.

В материале отмечается, что дроны атаковали город в начале июня и повторно – в июле.

Бывший сотрудник финской разведки Марк Эклунд назвал такой способ маскировки малоэффективным.

По его словам, западные спецслужбы и украинская разведка не используют для анализа данные "Яндекса", а работают с собственными спутниковыми снимками.

Ранее "Яндекс" просто размывал стратегические объекты

Эксперт предположил, что изменение изображений может быть следствием административного решения российских властей, которые запретили публиковать фотографии отдельных объектов.

Он также обратил внимание на то, что редактирование было выполнено некачественно.

По словам Эклунда, при детальном изучении изображения можно заметить следы графической обработки, в частности повторяющиеся элементы и заметные стыки между скопированными фрагментами.

Ранее "Яндекс" скрывал конфиденциальные объекты с помощью размытия. Такой способ использовался для маскировки военных баз, а также территории вблизи резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних шести месяцев Украина начала использовать британские беспилотники для нанесения дальнобойных ударов по целям на территории России. Среди беспилотников, применяемых для атак, есть реактивный Nyan производства BAE Systems.

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