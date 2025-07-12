Российская эскортница засветилась в военном самолете с министром обороны России. Фото и видео

Действующий министр обороны РФ Андрей Белоусов, вероятно, может иметь молодую любовницу – блогера из Екатеринбурга и эскортницу Марию Шалаеву, которую с собой берет на стратегические для России объекты. На днях девушка похвасталась перелетом в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону на военном самолете, а не гражданским рейсом.

Видео дня

Шалаева распространила на своей Instagram-странице видео и фото с борта самолета, заявив: "Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, полетела я снова в Ростов". После того, как тема получила огласку, блогер удалила все упоминания о поездке, ограничила доступ к аккаунтам и перестала выходить на связь. Однако кадры уже успели распространиться по сети и вызвать общественный резонанс.

По имеющейся информации, Мария Шалаева, которой около 23 лет, разведенная мать с трехлетним сыном. Она активно ведет блог и регулярно публикует детали своей личной жизни, намекая на отношения с влиятельным лицом, которое называет "Мистер Икс", "человек Кремля" или "жених".

На опубликованных ранее видео Шалаева показывала путешествия по стране. По ее словам, города для путешествий выбирает не она: "Куда мой муж, туда и я". Эскортницу часто видят в Ростове, и, судя по сообщениям, летает она туда не обычными рейсами. Именно это и дало основания предположить, что девушка имеет отношения с кем-то из высшего руководства. После анализа российские журналисты и источники указали на вероятную причастность нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Информацию о том, что Шалаева прилетела в аэропорт Платов, который официально закрыт для гражданской авиации уже более трех лет, косвенно подтверждает ее видео с борта самолета. Она также рассказала, что ей нравятся самолеты "Ту", и показала своего 3-летнего сына в кабине самолета. Однако сам факт использования военного авиатранспорта для личных нужд чиновника вызвал волну критики у россиян.

Шалаева уже не впервые рассказывает о путешествиях именно в Ростов. В январе этого года блогер публиковала фото из зимнего аэропорта Платов. Тогда Мария отметила, что январская поездка была внезапной, и она была записана на маникюр в Екатеринбурге, но когда узнала о полете в Ростов, попросила своего "любимого" записать ее на маникюр в Ростове, "и он записал!", отметила Шалаева.

На многочисленные вопросы о муже Шалаева отвечает, что у них отношения на расстоянии, и они не видятся иногда по две недели. Также блогерша написала, что он не из Екатеринбурга, "не военный! И не ФСБ! Я теперь знаю, кто он, но нельзя говорить".

"Мои суперские выходные прошли в Ростове. Но всех, конечно, беспокоил один вопрос: как же это я туда долетела? Небо закрыто, самолеты не летают, аэропорт не работает, а я вообще вру всем, что я улетела. Так же, как и вру всем о букетах, об истории с тайным поклонником", – рассказала блогерша в одном из видео.

Сам Белоусов был уже дважды женат. Во втором браке его женой является Лариса Белоусова (Авдеева), которая руководит бизнесом "Славянский дом". От первого брака министр имеет сына Павла, 1994 года рождения.

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