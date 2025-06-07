Главное заблуждение — убеждённость в том, будто Россия способна в одночасье превратиться в "Прекрасную Россию будущего". Без крови, без боли, без потрясений. Просто — раз, и всё изменилось. Государство трансформировалось мирно, тихо, аккуратно. Желательно — за ночь. Емеля просыпается на тёплой печи, а щука — поблёскивая изумрудными глазками — уже всё сделала. Изменения, разумеется, коснутся власти, силовиков, пропаганды.

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По утрам, на кухнях — за чаем с блинами и Telegram-каналами — или с трибуны ПАСЕ обсуждают этот сценарий. По мнению доморощенных политических мистиков, однажды утром по радио "Маяк" объявят: в чертогах Кремля скончался кровавый тиран. Зазвучит духоподъёмная мелодия Чайковского. Люди в белых одеждах высыплют на улицы Москвы, начнут обнимать друг друга; в руках у красивых девушек — цветы, в воздухе — всеобщее ликование. Все как один признаются: они ненавидели власть безумного маньяка, желали ему скорейшей смерти и категорически осуждают его преступления.

На следующий день будут объявлены свободные, честные выборы. На них победят прекрасные россияне будущего — волшебным образом переродившиеся из прежних. Без страха, без зависти, без злобы. Граждане станут уважать закон, чтить конституцию, любить ближнего, не бояться сесть в тюрьму за убеждения. Станут добрыми и справедливыми.

С войны вернутся честные, добрые солдаты. Размазывая слёзы и пороховую копоть по небритым лицам, все как один скажут, что не хотели никого убивать, что их заставляли, и вообще — было "такое время", путинское... И вот уже — праздник. Обнуление. Прощение. Новая жизнь. Без усилий. Без памяти. Без прошлого. Без осознания собственной роли. Только светлое будущее.

Но утро окажется не солнечным, а тяжёлым. День начнётся не с чарующих звуков классики, а с тревожной тишины. Не с объятий — а с повесток. С работы в архивах. С признаний. С допросов. Вернутся не только солдаты, но и свидетели. Исполнители. Доносчики. Кто-то вспомнит. Кто-то не сможет. Кто-то будет молчать — из страха. Кто-то — по привычке.

"Прекрасная Россия будущего" — не награда, не естественный финал, не чудо. Это долгий, мучительный путь. Через правду. Через раскаяние. Через люстрации. Через суды. Через поражение в правах. Через разрушение старых нарративов и создание новых — трезвых и честных. Через воспитание нового гражданина. Через фундаментальные преобразования — а не косметический ремонт и смену вывески.

И начнётся она не с ликования — а с тишины….