Военные России устраивают пьянки с драками и домагательствами в тылу на Курщине и Белгородщине. У местных жителей складывается не лучшее впечатление о таких "защитниках родины".

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Об этом свидетельствует перехваченный разговор одного из военнослужащих РФ и его знакомой, жительнице Белгородщины, который 11 мая обнародовал проект "Хочу жить". "Российское пограничье продолжает сполна ощущать на себе, что такое российская армия", – говорится в публикации.

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Речь даже не о авиабомбах, которые ВС РФ сбрасывают на своих же мирных жителей, а о поведении российских военных в тылу, пишет "Хочу жить".

В перехваченном разговоре россиянин пожаловался на низкую зарплату.

"Зарплаты нет. Х...й его знает, че. Пришло 29 (тыс. рублей, то есть около 8 тыс. грн – Ред.), 15 (4,5 тыс. грн. – Ред.), потом 37 (11,1 тыс. грн. – Ред.) и п...ц. Ни Курских, ни х...рских. Тут самое главное, чтоб никуда нас отсюда..."

Он также рассказал, что в Бубново на Белгородщине "что творят – на танках в магазин за водкой ездят".

Собеседница военного РФ ответила, что и в ее селе, Песчаном, и в соседних населенных пунктах подобное происходит практически каждый день. Солдаты напиваются и ведут себя неподобающим образом:

"Напились и баб искали по Бубново! Молоденьких девочек им надо… Так там люди "караул!" кричали… Жаловаться на них – они что хотят, то и делают. Пьяные лазят по селу, по Халанье, тут, по Песчаному, дерутся прямо у людей на глазах, что попало. На той неделе напились и пели Катюшу хором на все Песчаное", – рассказала она.

Россиянка также рассказала, что в ее село привезли целый автобус раненых на фронте – "груз-300, чинят технику".

"Глядя на то, во что российская армия превратила Суджу, пьяные песнопения "Катюши" в исполнении ее бойцов для жителей сел Белгородской и Курской областей – не самый плохой исход", – прокомментировали в "Хочу жить".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Институте изучения войны указали, что войска России за последний год не достигли ни одной из поставленных Путиным целей. Оккупанты так и не захватили ни одного значительного города в Украине после оккупации Авдеевки в феврале 2024 года, а также не смогли выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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