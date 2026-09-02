Путин провел перестановки в силовых структурах: в ISW объяснили, к чему готовится Кремль

Российский диктатор Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в силовых структурах страны-агрессора. Вероятно, такие перестановки могут быть связаны с подготовкой Кремля к возможной мобилизации после выборов в Государственную думу.

Видео дня

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. В частности, аналитики обратили внимание на изменения в силовых ведомствах Курской и Пензенской областей, где уже фиксировались случаи принудительного вербовки.

Путин уволил 13 силовиков и назначил 15 новых чиновников

Как отмечается в материале, 31 августа Владимир Путин произвел масштабные кадровые перестановки в российских силовых ведомствах. Вероятно, они могут быть связаны с подготовкой Кремля к возможной мобилизации после выборов в Госдуму.

По информации одного из российских пабликов, решениями главы Кремля своих должностей лишились 13 чиновников. Среди уволенных, в частности:

– начальник Главного управления МЧС России Алексей Аникин;

– руководитель департамента уголовного розыска Главного управления МВД Сергей Кузьмин;

– заместитель директора одного из департаментов Минюста Анастасия Лелетина;

– заместитель руководителя Главного управления уголовного розыска МВД Сергей Савочкин;

– глава Следственного комитета Курской области Андрей Гузев.

В то же время источник утверждает, что Путин назначил на различные должности в силовых структурах ещё 15 чиновников. Среди них называют:

– Александра Акулова, занявшего должность заместителя директора департамента Минюста;

– Михаила Ваничкина, назначенного руководителем департамента уголовного розыска ГУ МВД в Москве.

Также речь идет о Владимире Лаврушенко, Андрее Маслове и Андрее Фишмане, которые заняли руководящие должности в системах МЧС и Следственного комитета.

"На данный момент ISW не может подтвердить эту информацию. Если это правда, то такая перестановка в правоохранительных органах будет существенной, особенно с учетом того, что перестановка коснулась должностных лиц, ответственных за Курскую и Пензенскую области, которые могут быть особенно уязвимы к гражданским беспорядкам в случае потенциальной мобилизации", – подчеркнули аналитики.

В РФ готовят условия для возможного призыва резервистов

В Институте изучения войны отметили, что по крайней мере с июня 2026 года российские силовики осуществляют принудительный набор населения в Пензенской и Курской областях. В то же время Кремль еще с октября 2025 года создает необходимые условия для возможного принудительного призыва резервистов.

"ISW по-прежнему считает, что любая принудительная мобилизация является личным решением Путина и зависит от его восприятия реалий поля боя и стабильности режима", – говорится в статье.

Напомним, российское руководство разрабатывает планы новой волны мобилизации на 2026–2027 годы. По данным украинской разведки, Генштаб РФ подготовил вариант дополнительного призыва 600 тысяч человек – по 300 тысяч в этом и следующем году.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России мужчины призывного возраста проходят дополнительные проверки при попытке выехать за границу. Из-за затягивания процедур они часто не успевают на свои рейсы и вынуждены возвращаться домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!