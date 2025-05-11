Путин может снять Герасимова: 'Атэш' узнали детали

В России не исключены кадровые перестановки в высшем военном командовании. Диктатор Владимир Путин якобы может уволить с должности Валерия Герасимова, начальника генерального штаба ВС РФ с ноября 2012 года.

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Об этом партизанскому движению "Атеш" сообщили источники из группировки войск "Днепр". Им стало известно, что начальник ГШ страны-агрессора проходит военно-врачебную экспертизу в Москве.

"Пока что это на уровне слухов, но информация поступила от нескольких различных источников...

Формально ВВЭ – стандартная процедура. Но если ее проходит ключевая фигура российской военной машины – это уже серьезный сигнал. Возможно, в верхушке командования готовятся серьезные перестановки. Или система ищет способ "мягко списать" тех, кто провалил наступление", – предположили участники движения сопротивления.

Офицеры штаба группировки "Днепр" обсуждают между собой, что занять кресло начальника ГШ в теории могли бы командующий ВДВ Михаил Теплинский либо командующий центральным военным округом РФ Андрей Мордвичев.

"Возможно, это и просто разговоры в курилке, но люди с таким уровнем допуска редко болтают без повода", – отметили члены "Атеш".

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ узнали, что Россия расширяет оборонный завод в Сибири, чтобы увеличить производство взрывчатки для артиллерийских снарядов. Предприятие, входящее в состав госконцерна "Ростех", строит новые цеха для изготовления гексогена и октогена.

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