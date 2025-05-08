Россия расширяет завод по производству взрывчатки – Reuters

В России расширяют оборонный завод в Сибири, чтобы увеличить производство мощной взрывчатки, которая используется в артиллерийских снарядах. Предприятие, входящее в состав госконцерна "Ростех", строит новые цеха для изготовления гексогена и октогена - взрывчатки, способной пробивать укрепления и наносить значительный урон.

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Об этом сообщает Reuters, отмечая, что расширение завода в Бийске должно стать важной частью российской оборонной стратегии. В то же время, учитывая сложности с полным обеспечением потребностей армии, закупка боеприпасов за рубежом остается актуальным вопросом.

Важность способности России производить большие объемы боеприпасов стала критической для ее успеха на фронте. Российские войска в основном полагаются на артиллерию и беспилотники, требующие огромных запасов боеприпасов, чтобы вести боевые действия.

Однако, по информации правительств США и Украины, Россия вынуждена была обратиться к Северной Корее для поставки дополнительных боеприпасов, поскольку ее собственные запасы боеприпасов начали сокращаться.

Проект, осуществляемый на государственном оборонном предприятии"Завод имени Я. М. Свердлова", расположенном в Сибири, предусматривает создание новой линии для производства высокоэффективных взрывчатых веществ, в частности гексогена (RDX) или октогена (HMX).

Оба эти компонента важны дляизготовления артиллерийских снарядов и ракет, ведь они обладают мощными взрывными характеристиками и быстро детонируют, что обеспечивает максимальное разрушение.

Документы, попавшие в руки агентства Reuters, подтверждают, что завод BOZ в Бийске готовится к запуску нового производственного процесса, который позволит производить около 6000 метрических тонн взрывчатых веществ ежегодно.

Такая мощность может обеспечить изготовление большого количества артиллерийских снарядов, таких как ОФ-29 диаметром 152 мм. По расчетам экспертов, этого объема хватит для производства 1,28 млн таких снарядов.

Новое предприятие расположено на расстоянии более 3000 км от Москвы, что придает ему дополнительную безопасность от атак украинских дронов и ракет. Эта местная удаленность делаетзавод менее доступным для современных средств поражения.

Важно также отметить, что большинство документации о расширении завода свидетельствует о его военном назначении, хотя некоторые из взрывчатых веществ могут иметь и гражданские применения в строительстве и горнодобывающей промышленности.

Проект завода не остался без внимания международных экспертов.

Специалист по взрывчатым веществам Томас Клапетке, отметил, что такое расширение мощностей является огромным шагом для России, поскольку даст ей возможность нарастить производство взрывчатки. Увеличение объема взрывчатых веществ позволит РФ продолжать активные боевые действия, несмотря на трудности с поставками и санкциями.

Несмотря на наличие многочисленных вопросов к экологической безопасности нового завода, проект получил поддержку от государственных органов России, что указывает на стратегическое значение этой инициативы.

В то же время, сам завод и Кремль отказались комментировать эти новости, ссылаясь на конфиденциальность военных проектов.

Напомним, Москва и Тегеран развернули совместное производство ударных дронов-камикадзе Shahed 136, которыми оккупанты бьют по украинским городам, на территории страны-агрессора России. В российской республике Татарстан планируют строить завод по производству этого вооружения. Ха данным журналистов, завод будет работать тайно под прикрытием компании "Альбатрос", занимающейся "созданием сельскохозяйственных беспилотников". По данным журналистов, завод будет работать тайно под прикрытием компании "Альбатрос", занимающейся "созданием сельскохозяйственных беспилотников".

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.