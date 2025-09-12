Путин имеет три идентичных кабинета в разных регионах РФ и держит место своего пребывания в тайне – The Times

Российский президент Владимир Путин руководит государством из трех одинаковых кабинетов, расположенных в разных регионах страны. Они были специально построены для того, чтобы скрыть его настоящее местонахождение.

Об этом стало известно 11 сентября из отрывка книги"Обмен: Тайная история новой холодной войны" журналистов The Wall Street Journal Дрю Хиншоу и Джо Паркинсона, который опубликовало издание The Times.

Идентичные комнаты

В книге авторы ссылаются на данные ЦРУ, согласно которым такие кабинеты существуют как минимум в трех городах России. Они оборудованы полностью одинаково – вплоть до точного расположения держателя для карандашей с гербом и десятком идеально заточенных карандашей внутри. Даже близкие к Путину чиновники нередко не знают, в каком из 11 часовых поясов находится их диктатор.

Путин почти не пользуется мобильным телефоном и избегает интернета. Вместо этого он подключается к совещаниям через закрытые каналы видеосвязи. Его соратники появляются на экране, не имея представления, где физически находится президент. Кремль дополнительно подпитывает иллюзию, отправляя пустые кортежи и самолеты-приманки, будто Путин совершает поездки.

Информационный кокон

Как подчеркивают авторы, в кабинетах нет окон, поэтому внешний вид не позволяет понять географическое место. В то же время инженеры президентской службы связи перевозят по стране грузовики с оборудованием, чтобы поддерживать работу этих "бункеров Zoom-эпохи". По словам очевидцев, Путин фактически действует в информационном коконе, полностью отрезанном от внешнего мира.

Некоторые эксперты предполагают, что такая изоляция не только помогает военному преступнику избегать угроз, но и создает для него искусственную реальность, в которой он воспринимает события исключительно через отфильтрованные доклады ближайшего окружения. Это может влиять на принятие решений и усиливать его отрыв от реальной ситуации в стране.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о секретных бункерах Путина, и где может скрываться российский диктатор. Информация о бункерах публиковалась в многочисленных журналистских расследованиях, которые были мишенью для западных разведок. Проанализировав информацию, можно сделать вывод, что Путин подготовил для себя не менее 5 мест на случай ядерной войны.

