Предатель Азаров стал соучредителем 'клуба', призывающего уничтожить всех украинцев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров совместно с другими предателями основал в России так называемый "клуб народного единства". Участники этой организации открыто призывают уничтожать украинцев и всячески поддерживают вооруженную агрессию РФ.

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В частности, на первом заседании клуба участники заявили, что украинская нация должна быть полностью уничтожена. Своими агрессивными и преступными намерениями предатели поделились в Telegram-канале.

Азаров вместе с другими предателями не отрицает, что настоящая цель войны против Украине не "денацификация", о чем неоднократно врал кремлевский диктатор Владимир Путин, а уничтожение национальной идентичности украинцев.

"Нам нужно снять искусственную идею украинской нации, и говорить, что мы все русские. Украинизация обратима. Если украинская нация – это политический конструкт, она может быть обратима обратно путем воспитания. Но нам Бог дает шанс. Шанс кровавый, шанс тяжелый. Называется он – специальная военная операция. Туда, куда приходят русские войска, украинство прекращает существовать не насильственным и естественным путем", – заявили предатели.

Участники клуба заявляют, что украинского народа и языка якобы не существует. По их мнению, все языки являются "диалектами русского языка". Также другие участники потребовали провести "принудительную русификацию, чтобы попытаться навсегда избавиться от украинства".

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене. Политик останется под стражей до 18 мая без возможности внесения залога.

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