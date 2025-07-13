После всех преступлений: Москалькова пожаловалась, что в Украине детям 'непрезентабельно' показывают оккупантов

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова цинично, что детям в школах в Украине якобы "насаждают ненависть" к России и ее военным. С ее слов, в детских крижках "непрезентабельно" изображают оккупантов, совершающих военные преступления против украинцев, и такое воспитание якобы "проросло в страшные явления неонацизма".

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Такое заявление Москалькова выдала в разговоре с пропагандистским российским агентством "РИА Новости". Она цинично заявила, что якобы выезжала в регионы, "которые освобождены от нацистов, и в том числе в школы, детские сады, где собирали книжки".

Эти книжки, по словам соратницы кремлевского диктатора Владимира Путина, теперь "хранятся у нас в музее".

"Вот с детского возраста в ярких, красивых детских книжках насаждается ненависть к русскому языку, к русскому человеку, к России в целом. На этих картинках вы увидите, что если это украинский военнослужащий, он симпатично одет, он презентабелен. А русский военный будет с бутылкой водки, с сигаретой", – пожаловалась Москалькова.

Она также выдала, что "вот эта ложь, которая внедрялась в умы детей, она, конечно, проросла в эти страшные явления неонацизма".

Украинцы эмоционально отреагировали на спич Москальковой. Ей указали, что не может быть любви к россиянам, которые каждую ночь запускают сотни "Шахедов" и ракет по домам обычных людей.

"Поспи одну ночь под ударами своих "Шахедов" и ракет, и ты узнаешь, что никакие школы не нужны для того, чтобы прививать к вам ненависть. Она у детей вырабатывается сама собой, естественным путем", – написал блогер Денис Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной территории Херсонщины россияне решили ввести должность советника по воспитанию детей с 1 сентября. Такие чиновники должны будут следить за ведением уроков учителями, способствовать распространению пропаганды и отчитываться оккупационным властям.

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