Контроль за пропагандой: в школах оккупантов появится 'советник по воспитанию детей'

На временно оккупированной территории Херсонской области россияне планируют ввести должность советника по воспитанию детей при директорах учебных заведений. Сделать это хотят уже с 1 сентября 2025 года для контроля за распространением российской пропаганды.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Заявлено, что эти советники станут "наставниками и помощниками для школьников".

Однако на самом деле они будут следить за тем, что говорят на уроках учителя, способствовать распространению пропаганды и отчитываться оккупационным администрациям. Все это является частью системной политики РФ по контролю и милитаризации населения оккупированных украинских регионов.

"Россияне на ВОТ совершают культурный геноцид: системно идеологически обрабатывают детей, пытаются лишить молодежь национальной идентичности, культивируют ненависть к Украине, поощряют патриотически относиться к стране-агрессору и поддерживать оккупационную власть, готовят к службе в оккупационных войсках", – отметили в ЦПД.

Там добавили, что необходимо усиливать международное давление на российские власти через дополнительные санкции против организаций и лиц, причастных к милитаризации украинских детей на оккупированных территориях. Также надо разработать глобальные механизмы мониторинга таких нарушений, чтобы ни одно преступление РФ не осталось безнаказанным.

Как сообщал OBOZ.UA, в России планируют открыть 15 новых высших учебных заведений до 2034 года. Однако вместо получения гражданского образования студенты будут получать военные специальности.

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