Поджег Су-34 в Челябинске: в России уроженца Дагестана обвинили в диверсии в пользу Украины

В России Челябинский областной суд приговорил 17-летнего уроженца Дагестана к восьми годам исправительной колонии по делу о диверсии. Причем срок наказания якобы учитывает смягчающие обстоятельства.

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Подросток признан виновным в поджоге, направленном на разрушение и повреждение транспортных средств, с целью "подрыва экономической безопасности и обороноспособности" страны. Об этом говорится в сообщении суда.

Как смягчающие обстоятельства суд учел возраст парня, тот факт, что "преступление" совершено впервые, раскаяние и состояние здоровья несовершеннолетнего.

Хотя никакие другие детали дела не раскрываются, все массмедиа Челябинска утверждают, что речь идет о поджоге военного самолета на авиабазе в городе еще в начале 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, это произошло на аэродроме "Шагол". В частности, там в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.

Уже тогда источники OBOZ.UA в спецслужбах сообщили, что за операцией стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в частности, это был поджог.

На аэродроме "Шагол" базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиаучилища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Военные этого авиаполка участвуют в нанесении ракетно-бомбовых ударов по городам Украины.

Однако "правоохранители" задержали не военного или хотя бы курсанта училища, а несовершеннолетнего подростка из Дагестана.

Причем кроме восьми лет колонии, парень должен еще и оплатить ремонт уничтоженной военной техники. Но решать вопрос о возмещении нанесенного ущерба (стоимость ремонта самолета оценили в 62 миллиона рублей) будут отдельно.

Как рассказали во время суда, на осужденного парня еще в конце 2023 года через мессенджер Telegram вышли некие заказчики, которые предложили подростку поджечь истребитель Су-34 в Челябинске, пообещав за это 4,5 миллиона рублей. Заказчики не только предоставили подробные инструкции, но и оплатили (25 тысяч рублей) проезд до Челябинска.

Напомним также, что в оккупированном Крыму российского солдата-срочника, который грузовиком протаранил военный самолет, суд признал виновным в неосторожном уничтожении военного имущества. Но солдату суд назначил лишь условное наказание и обязал выплатить военному ведомству страны-агрессора компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

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