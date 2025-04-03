Поднялась стена огня и дыма: в России горит Онежский судостроительный завод, есть пострадавшие. Видео

В российском Петрозаводске возник сильный пожар на Онежском судостроительном заводе. Загорелся четвертый цех предприятия, где находятся емкости с горючим.

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Причиной пожара стал взрыв газового баллона, из-за которого началось возгорание. На месте работают экстренные службы, сообщили российские СМИ.

По предварительным данным, пострадали три человека, среди которых есть сварщики, работавшие на заводе. Двое работников находятся в тяжелом состоянии.

"В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России, спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Погибших нет, есть трое пострадавших", – написал главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Огонь распространился на 1500 квадратных метров.

В сети показали видео пожары именно из того цеха Онежского судостроительного завода в Петрозаводске, где разразился газовый баллон и начался большой пожар.

"Выходите! Все на выход!" – кричат рабочие.

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