Оккупанты значительно снизили летную активность на аэродроме 'Саки' после ударов Сил обороны – 'Атеш'

Во временно оккупированном Крыму зафиксировано резкое снижение летной активности на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке. После последних ударов Сил обороны Украины российские военные ограничили полеты и принимают меры для сокрытия авиатехники.

Аэродром, где дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк РФ, продолжает функционировать, однако в существенно ограниченном режиме. Об этом сообщает движение "Атеш" в Telegram.

После ударов российские подразделения начали срочно перемещать самолеты и другую технику на запасные площадки, а часть – рассредоточивать в защищенных укрытиях.

"Атеш" передает Силам обороны Украины координаты ключевых объектов инфраструктуры аэродрома – технико-эксплуатационных частей, складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, капониров с авиатехникой, подземных командных пунктов и узлов связи. Указаны координаты аэродрома: 45.0911786612, 33.587749075.

На территории базируются истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М/МР, беспилотники "Орион" и "Форпост", транспортные самолеты Ан-26 и вертолеты типов Ми-8, Ка-27/29/52.

Несмотря на попытки оккупантов скрыть технику, местные жители продолжают фиксировать ситуацию и передавать данные украинской стороне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ГУР Минобороны Украины уничтожило российскую военную технику во временно оккупированном Крыму. Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" в течение недели поразило зенитный комплекс, радиолокационную систему и десантный катер на полуострове.

