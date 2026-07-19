НПЗ в российском Михайловске снова горит – что происходит

В Михайловске, расположенном в Ставропольском крае РФ, на родине бывшего президента СССР Горбачева, вспыхнул масштабный пожар на НПЗ. Пожару предшествовали взрывы в городе, который в тот момент подвергался атаке украинских дронов.

Видео дня

Местные власти сообщали лишь о "воздушной угрозе из-за БПЛА", об атаке на НПЗ официально пока не сообщалось. В свою очередь, Osint-сообщество Exilenova+ собрало видео атаки и ее последствий, которыми делятся жители Михайловска.

Атака на НПЗ началась еще ночью. По состоянию на пять часов утра местные жители сообщают о задымлении в городе из-за сразу нескольких пожаров.

Согласно данным спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS, пожары происходят по координатам 45°07'27.22"N 41°58'19.36"E и 45°07'14.45"N 41°58'19.14"E.

То есть речь идет о нефтебазе рядом с железной дорогой в хуторе Вязники.

Что предшествовало

Это уже третья атака на нефтебазу за последние недели. В 1,2 км от нее расположена еще одна нефтебаза, которую уже атаковали украинские дроны в ночь на 9 июля. А в ночь на 13 июля там была атакована база в соседних Вязниках.

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