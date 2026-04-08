Всем гражданам России "стоит носить с собой бумажные карты", поскольку отключения интернета "нарушают работу навигаторов". Кроме этого, жителям государства-террористки также советуют "ориентироваться по солнцу".

Об этом сообщил депутат Госдумы России Ярослав Нилов. Его слова приводит газета The Moscow Times.

Новый позор кремлевского режима

Как пишет издание, на одной из пресс-конференций политик пожаловался на неработающий навигатор, из-за которого опоздал на мероприятие.

"Мы все привыкли, что всегда есть интернет, навигатор, можно рассчитать маршрут и вовремя приехать. Оказывается, нет", – сказал Нилов, отметив, что это "новая реальность", где необходимо иметь бумажную карту и не рассчитывать только на интернет.

По информации газеты, с начала масштабных блокировок интернета продажи бумажных атласов и путеводителей в Москве выросли на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Сеть российских книжных магазинов "Читай-город" сообщила пропагандистским росСМИ, что чаще всего москвичи покупали печатные материалы "Москва. Московская область. Автомобильная карта", а также "Единая схема метро и загородного железнодорожного сообщения. Карта Москвы" и "Москва. Подмосковье. Карта".

Кроме Нилова, другой депутат, Олег Леонов, порекомендовал еще более одиозное решение проблемы – ориентироваться по указателям с названиями улиц, а также"обращаться за помощью к прохожим" и"ориентироваться по солнцу". Его слова также приводят в персслужбе Московского физико-технического института.

"Ориентирование по солнцу – самый простой и надежный способ определить стороны света. Оно встает на востоке и садится на западе. В полдень светило указывает на юг", – говорят в российском вузе.

Напомним, ранее в России зафиксировали стремительное снижение доверия к главе Кремля Владимиру Путину, которое последний раз было замечено в 2019 году. Причиной выступает усиление цензуры со стороны Москвы по поводу блокировки мессенджера Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 1 апреля, в России начала действовать блокировка мессенджера Telegram. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web, так кактеперь мессенджер работает исключительно через VPN.

