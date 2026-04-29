'Ничего страшного': российские боты попытались преуменьшить масштаб ЧС в Туапсе и расхвалили ПВО

В России кремлевские интернет-боты решили преуменьшить масштаб чрезвычайной ситуации в Туапсе в результате атаки по местному нефтеперерабатывающему заводу. В комментариях они активно похвалили российскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Верстка". Для этого журналисты издания проанализировали в соцсети "ВКонтакте" ряд публикаций с последствиями атаки.

Боты заставляют россиян жить в грязи

Как пишет издание, согласно данным проекта"Ботнадзор", за последнюю неделю пропагандистские боты более пяти тысяч комментариев раз комментировали подобные публикации. В первые дни после атак они продвигали общие нарративы, расхваливая"лучшее на всей планете ПВО", в очередной раз обвиняли страны Западаи угрожали не оставить"действия без ответа".

"Просто ужас, эти х***ы просто нелюди, атакуют просто бездумно, а потом у нас люди страдают от разливов нефти, ужас!", – говорится в одном из таких сообщений.

Позже они "сменили методчку", начав успокаивать пользователей интернета, преуменьшая масштаб ЧС.

"Пожарные уже потушили в Туапсе все, что горело, так что вскоре воздух станет чище и дожди черные перестанут идти", – писали роботы еще 24 апреля.

Также боты активно хвалили работу МЧС РФ, которое "делает все возможное, чтобы быстрее потушить пожар", и отдельно отмечали "вовлеченность" в это министра гражданской обороны России Александра Куренкова, которыйтолько накануне впервые прибыл на место инцидента.

Что известно о ситуации в Туапсе

В ночь на 28 апреля украинская армия в третий раз за месяц атаковала нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. В Туапсинском муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня.

На объекте снова разгорелся масштабный пожар. В региональном оперштабе сообщали, что они усилили группировку для ликвидации разлива нефтепродуктов. По состоянию на вторник на месте работали 360 человек и более 60 единиц техники.

Горящие нефтепродукты из пораженных резервуаров разлились, что на видео зафиксировали местные жители. А кроме этого, более чем на 30 улицах в городе отключили воду.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в ночь на 28 апреля был повторно поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский", который привлечен к обеспечению потребностей оккупационных войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, первый удар по комплексу произошел в ночь на 16 апреля. Лишь на четвертые сутки (19 апреля) масштабный пожар удалось ликвидировать, и той же ночью, 20 апреля, в Туапсе снова прогремели взрывы.

