Неожиданно скончался один из ближайших соратников Путина: работали вместе еще со времен КГБ

Бывший министр обороны РФ, экс-глава администрации Кремля и один из ближайших давних соратников Владимира Путина Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Его смерть стала одним из самых заметных событий среди российской политической элиты последних лет, ведь Иванов более двух десятилетий находился в высших эшелонах власти.

Видео дня

Он считался представителем так называемого "первого круга" путинской команды еще со времен совместной службы в КГБ. Об этом сообщают российские СМИ.

О смерти Сергея Иванова сообщили в Единой лиге ВТБ, где он занимал должность почетного президента. В заявлении отмечалось, что Иванов скончался в возрасте 73 лет. Также в Кремле выразили соболезнования в связи с его смертью.

Долгая карьера в системе Путина

Сергей Иванов и Владимир Путин были знакомы еще с 1970-х годов, когда вместе служили в Ленинградском управлении КГБ. В последующие годы их карьеры неоднократно пересекались в спецслужбах и государственных структурах.

В 1990-х Иванов работал во внешней разведке, а после прихода Путина к руководству ФСБ стал его заместителем. Впоследствии, когда Путин занял руководящие посты в государстве, Иванов занял ряд ключевых должностей в системе власти.

После назначения Путина премьер-министром Иванов стал секретарем Совета безопасности РФ. Впоследствии, после прихода Путина на пост президента, он возглавил Министерство обороны России.

Иванов руководил оборонным ведомством до 2007 года, после чего стал вице-премьером. В 2012 году он возглавил администрацию президента РФ и оставался на этой должности почти пять лет.

В середине 2000-х Иванова рассматривали как одного из потенциальных "преемников" Путина. Однако в политической борьбе он уступил Дмитрию Медведеву.

После этого Иванов продолжил работу на высоких должностях, но уже не рассматривался в качестве кандидата на высший государственный пост.

С 2016 года Иванов занимал должность спецпредставителя президента РФ по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности. В феврале 2026 года он покинул этот пост и был исключен из состава Совета безопасности РФ.

По сообщениям российских СМИ, в последние годы у него были проблемы со здоровьем, и он фактически отошел от активной политической деятельности.

В российской политической среде Иванова часто описывали как одного из ключевых представителей "силового крыла" ранней путинской системы. Он считался влиятельным администратором, сыгравшим значительную роль в формировании оборонной и безопасности вертикали РФ.

Несмотря на долгую карьеру на высших государственных должностях, Иванов так и не реализовался как политик первого уровня и не стал преемником Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, в России на 49-м году жизни скончалась актриса Татьяна Плетнева, известная преимущественно эпизодическими ролями в многочисленных местных сериалах, таких как "Интерны" и "Реальные пацаны", а также активной поддержкой российской агрессии против Украины. Причиной смерти стала онкология – по сообщениям российских СМИ, у нее диагностировали рак печени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!