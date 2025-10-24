"Не пустяк и не ерунда": Скабеева неожиданно признала, что новые санкции против РФ повлияют на способность вести войну с Украиной. Видео

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" неожиданно заявила, что новые американские санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл" ударили по возможности России финансировать войну. По ее словам, ограничения "усложнят доступ к деньгам" и станут "не мелочью и не ерундой" для российского бюджета.

Информацию и видео обнародовал Центр противодействия дезинформации, который отслеживает высказывания кремлевских спикеров и пропагандистов. Аналитики отметили, что даже сторонники путинского режима начали признавать влияние санкций на военные возможности государства.

Пропагандистка жалуется

Скабеева призналась, что дефицит бюджета становится серьезной проблемой. Она сетовала на то, что из-за санкций "приходится считать каждую копейку", ведь миллиардные расходы на войну уже истощили финансовые резервы.

"В рамках дефицита российского бюджета, а война – это страшно дорогое дело, они целенаправленно и систематически выбивают деньги из нашей страны. Зеленский долбит по НПЗ, а Дональд Трамп ввел антироссийские санкции против двух главных нефтяных гигантов нашего государства. Теперь, конечно, и в Индии, и в Китае из-за этого возникнут проблемы. И кому мы теперь нефть будем продавать? Все это не так однозначно. И это совсем не мелочь", – возмутилась кремлевская пропагандистка.

Реакция на действия Трампа

Скабеева выразила недовольство действиями президента США Дональда Трампа, который 23 октября ввел "жесткие санкции" против российского энергетического сектора. Она назвала это "ударом в спину" и призналась, что для российских медиа и власти это стало полной неожиданностью.

В российских политических токшоу сразу начали обсуждать, как Москва будет компенсировать потери, если "Роснефть" и "Лукойл" столкнутся с ограничениями на международных рынках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что главный экономический посланник России, спецпредставитель кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев 24 октября срочно вылетел в Соединенные Штаты. У него запланированы переговоры с представителями администрации Дональда Трампа. Поездка организована всего через несколько часов после того, как Вашингтон объявил о введении санкций против РФ.

