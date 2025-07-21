На Урале мужчина кувалдой разбил мемориал 'героям СВО': как его наказали. Видео

В России мужчина разбил мемориал "героям СВО". Сделал он это оригинальным способом, использовав орудие "вагнеровцев" – кувалду. Его обвинили в связях с Украиной.

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Об этом сообщили российские СМИ. Также в сети обнародовали соответствующее видео.

Такой своеобразный акт состоялся на Урале в городе Аша Челябинской области. Совершил его 40-летний местный житель.

Мужчина ночью разбил кувалдой мемориал с именами оккупантов, которых ликвидировали в Украине. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как жалуются российские медиа, этот "памятник" открыли всего два месяца назад. Он представлял собой медиаэкран, на который были выведены фамилии "героев".

Россиянин был в балаклаве. На кадрах видно, что он перед тем, как разбить экран, предусмотрительно постелил на землю клеенку. Сделав свое дело, он быстро убежал.

По версии Следственного комитета РФ, мужчина якобы действовал по сговору с неустановленным лицом "в пользу Украины".

Россиянина задержали и арестовали. Как пишут российские СМИ, ему грозит до 5 лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в России к 2 годам и 8 месяцам приговорили 19-летнюю активистку Дарью Козыреву за стихотворение Тараса Шевченко и открытые высказывания против войны в Украине. В частности, девушку признали виновной в систематической "дискредитации" российской армии.

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