"На такое не подписывались": бывший спичрайтер Путина рассказал, как атаки украинских дронов изменили настроения в Москве

На пятый год полномасштабного вторжения России в Украину настроения граждан страны-агрессора резко изменились. Россияне уже не так активно поддерживают боевые действия, ведь война теперь постучалась и в их двери.

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Регулярные атаки с использованием дронов и ракет вызывают панику не только среди простых жителей столицы, но и среди политической верхушки. О бесконечной войне, которая меняет настроения в столичном регионе, рассказал бывший спичрайтер главы Кремля Владимира Путина, политолог Аббас Галлямов.

Настроения москвичей резко изменились

По словам Галлямова, жители Москвы всё чаще ставят под сомнение целесообразность войны. Закрытые социологические исследования, с которыми он ознакомился, свидетельствуют о заметном усилении требования о скорейшем прекращении боевых действий.

Эксперт отмечает, что только за последний год настроения в российской столице существенно изменились. Если раньше люди в основном просто надеялись на окончание войны, то теперь всё больше москвичей требуют от властей определиться: либо быстро достичь заявленных целей, либо прекратить войну. По его мнению, именно такая позиция сейчас становится всё более распространённой среди жителей столицы РФ.

"В Москве негатив создают три вещи: запреты, страх и ложь… Все начинается с разговоров об интернете, Telegram, YouTube, а потом люди говорят: власти совсем сошли с ума, они уже решают за нас, что говорить, что думать и как жить… Появился физический страх за себя и детей. После последней атаки этот фактор усилился… Люди видят слишком очевидную ложь. Кто-то воспринимает её как хамство, кто-то как признак полной неадекватности власти. На такое люди не подписывались", – подчеркнул политолог.

По мнению Галлямова, готовность жителей Москвы мириться с войной постепенно иссякает. Все больше россиян хотели бы вернуться к той жизни, которая была до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его оценке, для значительной части общества вопросы территориальных завоеваний, в частности Донбасса или даже Крыма, уже не имеют того значения, которое им пытались придать российские власти.

Влияние войны всё сильнее ощущает элита РФ

Галлямов считает, что недовольство войной постепенно растет не только среди населения, но и в российских властных кругах. По его мнению, регулярные атаки беспилотников влияют на настроения как общества, так и представителей политической элиты.

Эксперт пояснил, что большинство высокопоставленных чиновников, в частности министры, вице-премьеры и сотрудники администрации президента, постоянно находятся в Москве, которая все чаще становится мишенью ударов дронов. Из-за этого они лично ощущают последствия войны, лучше понимают общественное недовольство и, по его мнению, получают дополнительные основания обращать внимание руководства страны на обострение этой проблемы.

Бывший спичрайтер Путина убежден, что каждый новый удар по Москве будет все сильнее влиять на общественные настроения и восприниматься гораздо острее, чем раньше, а потенциальный удар по Кремлю имел бы не только военное, но и мощное символическое значение, что стало бы психологическим рубежом в восприятии войны.

"Для России Москва – центр, откуда расходятся все политические сигналы. Белгород большинству кажется чем-то далеким, а Москва – это совсем другое. Если ракета прилетит в Кремль и там появится дыра, это будет событие вселенского масштаба. Тогда из Москвы по всей стране начнет распространяться совершенно иное ощущение войны", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне успешных дальнобойных ударов украинской стороны среди представителей российской верхушки началась паника. Анонимные источники отмечают, что после намеков главы Белого дома Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против Москвы и его положительных оценок действий президента Украины Владимира Зеленского появились дополнительные сигналы беспокойства для РФ.

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