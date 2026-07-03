На Polymarket появилась серьезная ставка на отстранение Путина от власти: сколько поставили и когда ожидают выигрыша

На криптоплатформе Polymarket появилась крупная анонимная ставка на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет отстранен от должности до конца 2026 года. Игрок отдал 409 000 долларов США, надеясь, что это произойдет.

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Как передает Forbes, настоящее имя пользователя остается загадкой. Его никнейм – ZnotluvuiSamez, а на фотографии изображен флаг Украины.

Известно, что ZnotluvuiSamez сделал несколько ставок, связанных с Россией и Украиной, но самой крупной (по крайней мере, по состоянию на 2 июля) является ставка на то, что Путин потеряет президентское кресло до 31 декабря этого года.

Пользователь Polymarket выбрал непопулярный вариант ответа. Букмекеры считают, что существует всего 12% вероятность того, что Путин перестанет руководить Российской Федерацией в ближайшее время. В то же время такой низкий процент обещает значительную сумму выигрыша. По данным NBC News, таинственный игрок получит примерно 2,5 миллиона долларов, если ставка решится в его пользу.

Вторая по величине ставка ZnotluvuiSamez – это 61 000 долларов США на то, что Украина вернет оккупированный Крым уже до конца года. На данный момент такому развитию событий прогнозируют всего 12% вероятности.

Журналисты выяснили, что тайный игрок присоединился к Polymarket в апреле 2026-го, а его аккаунт связан со страницей в X (Twitter), на которой нет ни одной публикации.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) инициировали расследование в отношении бывшего конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса. Мужчину подозревают в мошенничестве со ставками на платформе прогнозов Kalshi. Следствие считает, что политик мог заработать десятки тысяч долларов на собственном решении пропустить выступление президента Дональда Трампа в Конгрессе.

– Прокуроры США выдвинули обвинения инженеру Google Микеле Спаньоло в использовании конфиденциальных поисковых данных компании для ставок на криптовалютном рынке прогнозов Polymarket. Благодаря инсайдерской информации он мог заработать около 1,2 миллиона долларов.

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