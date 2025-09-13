На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.3: население предупредили об угрозе цунами. Видео

На Камчатке в РФ произошло новое землетрясение магнитудой 6.3. Мощные подземные толчки жители региона ощутили около 6 утра по киевскому времени 13 сентября.

В связи с землетрясением россиян предупредили об угрозе цунами у восточного побережья Камчатки. Подробности сообщают российские пропагандистские СМИ.

Что известно

Пропагандисты сходятся в том, что очередное землетрясение на Камчатке наблюдалось утром 13 сентября. А вот о том, насколько оно было мощным – информация разнится.

Так, одни росСМИ утверждают, что произошло землетрясение магнитудой 6.3, другие пишут о 7.7. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов впоследствии уточнил: магнитуда 7.7 фиксировалась в эпицентре землетрясения зафиксирован в Тихом океане, в более чем 100 км от Петропавловска Камчатского.

Роспропагандисты утверждают, что серьезных разрушений вследствие землетрясения нет, специалисты осматривают здания. Также местных жителей предупредили об угрозе цунами: соответствующие предупреждения звучат из громкоговорителей.

"О риске цунами и активизации вулканов сейсмологи говорили властям ещё год назад. Основное напряжение на участке длиной около 500–600 км снято, но афтершоки могут продолжаться ещё полгода. На севере и юге полуострова сохраняется риск новых землетрясений", – пишет одно из российских СМИ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 июля этого года Камчатку всколыхнуло сильнейшее за более чем 70 лет землетрясение. Тогда фиксировались разрушения, также существовала угроза цунами.

После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. Также стало известно, что вследствие цунами пострадала российская база атомных подводных лодок.

