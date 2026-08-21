На фоне нехватки топлива россияне начали ездить заправляться в Беларусь. Видео

На фоне российского топливного кризиса граждане государства-террориста начали ездить за топливом в Беларусь. В то же время в России поиск бензина становится все сложнее.

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Причиной этого является не что иное, как удары украинских войск по нефтебазам и НПЗ. Об этом сообщает беларуская оппозиционная платформа NEXTA и российское оппозиционное издание Meduza.

Топливный кризис в России

В распоряжении NEXTA оказался видеоролик, снятый на одной из беларуских автозаправок, где россиянин наполнил канистры 100 литрами бензина.

В то же время, как пишет "Медуза", в РФ ситуация хуже. По данным Росстата, в период с 11 по 17 августа цены на бензин выросли в 40 регионах страны. Больше всего — на 8,1% — в Красноярском крае. В 20 субъектах России цены снизились (сильнее всего в Тыве, на 3,6%). В целом с начала года по 12 июля стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках выросла в среднем на 7,4%, а дизтопливо подорожало на 12,1%.

Еще одна проблема — доступность бензина. В Москве и Санкт-Петербурге кое-где был введен лимит на продажу топлива. В обоих городах на АЗС "Татнефть" одному покупателю отпускают до 50 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. На заправках "Газпромнефти" – до 60 литров бензина (без ограничений на дизельное топливо). Очереди на московских АЗС начали появляться еще в выходные: москвичи встают на рассвете, чтобы успеть заправиться без очереди.

До 20 августа жесткие ограничения на продажу топлива введены как минимум в 59 регионах. Еще в 17 наблюдаются локальные перебои или заметный рост цен на топливо.

Импорт из Индии и Африки и обострение проблемы

Еще в июле сообщалось, что Россия начала завозить топливо из других стран, в частности из Индии и Марокко. 20 августа Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа провела первые продажи импортного бензина по цене 80 рублей за литр. Российское топливо торговалось в среднем по 54 рубля.

В то же время на фоне новой волны топливного кризиса возникли перебои и с поставками моторных масел. Дефицита пока нет, но из продажи исчезли некоторые позиции, сроки поставки увеличились, а цены в некоторых сегментах выросли на 40%. Причём речь идет о нехватке как импортных масел, так и российских. Перебои вызваны приостановкой работы некоторых НПЗ из-за ударов дронов, а также нехваткой импортных присадок, необходимых для выпуска продукции.

Напомним, в августе страна-агрессор Россия столкнулась со второй волной дефицита топлива на автозаправочных станциях. Из-за этого власти вновь усилили контроль за продажей бензина и дизеля как минимум в 10 регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве и других российских регионах продолжают расти очереди за автомобильным топливом на заправках. Скопления автомобилей также наблюдаются в Тульской и Воронежской областях.

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