На Амурском газохимическом комплексе вспыхнул пожар: столб дыма виден издалека. Фото и видео

25 августа в Амурской области РФ произошёл пожар на Амурском газохимическом комплексе. По предварительным данным, загорелась установка пиролиза, над предприятием поднялся густой столб дыма.

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О возгорании сообщил Telegram-канал Exilenova+. К предприятию направлялись пожарные машины и машины скорой помощи.

Что известно о пожаре

Установка пиролиза является ключевым технологическим звеном Амурского ГХК. Именно здесь из углеводородного сырья должны производить этилен и пропилен, а проектная мощность установки составляет 2,7 млн тонн продукции в год.

На момент возгорания комплекс находился на этапе пуско-наладочных работ перед выходом в промышленную эксплуатацию. Первую продукцию предприятие планировало получить в августе–сентябре 2026 года.

Причины пожара и информация о возможных пострадавших пока не установлены.

"Вот так горел АГХК, где были нарушены правила безопасности при курении", – написал Exilenova+ в 10:00.

Взрывная волна нанесла значительный ущерб части зданий на территории предприятия.

Напомним, ч , 25 августа в Краснодарском крае РФ после атаки беспилотников вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители сообщали о взрывах и густом дыме, а региональные власти подтвердили возгорание на территории предприятия.

Как писал OBOZ.UA, 24 августа в нескольких регионах юга России прогремели взрывы, после чего вспыхнули пожары на складских комплексах маркетплейса Ozon. Сообщалось о повреждении как минимум трёх логистических хабов компании.

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