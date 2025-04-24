На аэродроме в Ростове-на-Дону диверсанты сожгли истребитель Су-30СМ. Видео

В России на территории военного аэродрома в Ростове-на-Дону силы сопротивления сожгли многоцелевой вражеский истребитель Су-30СМ. Стоимость уничтоженного боевого самолета – около 50 млн долларов. С таких бортов оккупанты сбрасывают авиабомбы на Украину.

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Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Также были опубликованы кадры возгорания на территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный".

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России – на территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", – заявили в ГУР.

В украинской разведке добавили, что ориентировочная стоимость уничтоженного самолета оккупантов составляет 50 млн долларов.

"Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и совершать акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!" – говорится в публикации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что враг применяет самолеты Су-30СМ для ударов авиабомбами по Украине.

"Минус еще один дорогостоящий истребитель России – Су-30СМ, который оккупанты применяли в войне против Украины, в частности для ударов авиабомбами – сгорел прямо на ростовском аэродроме", – написал он в официальном Telegram-канале.

Российский истребитель Су-30 предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления.

Версия Су-30СМ – самолет с планером, предназначенный для ВВС России. Оборудован некоторым иностранным оборудованием, в частности индикатором на лобовом стекле.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму силы сопротивления уничтожили радиолокационную станцию российских захватчиков. Две машины установки сгорели дотла.

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