Очень хотелось бы теперь услышать экспертов по транспортной логистике. Я в этом деле "не зоолог, а кролик" (большой опыт путешествий, более 50 стран, 4 континента), - но даже на мой мальчишеский ум вчерашний московский авиаколлапс означает, что с логистикой на болоте, мягко говоря, так себе. Проще - что К ВОЙНЕ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОНИ НЕ ГОТОВЫ - потому что и не готовились (как пели советские детки в школах 1930-х, "на вражьей земле мы врага разобьем /малой кровью, могучим ударом", и оттуда же родом и "Киев за 3 дня").

Видео дня

Собственно, Курская кампания уже засвидетельствовала то же самое: да, не готовы. А это, в свою очередь, означает, что китайское войско может спокойно зайти, взять себе столько российской территории, сколько им надо, - и не встретить при этом никакого сопротивления: путь свободен.

На месте Си я бы тоже теперь прилетела в Москву: золотая возможность все проверить "лично".