Минус подполковник: стало известно, кто разбился на истребителе Су-30СМ в Карелии. Фото

Россия потеряла еще одного высокопоставленного военного. В понедельник, 17 ноября, стало известно о том, что при падении истребителя Су-30СМ в Карелии погиб подполковник Кирилл Карцев.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Об авиакатастрофе стало известно еще 13 ноября.

"Буквально 13 ноября мы с вами радовались успешному приземлению в Карелии российского истребителя Су-30СМ, вследствие чего заминусовались два пилота, как стало известно, что одним из них оказался ни много ни мало, а подполковник!" – написал в Telegram Коваленко.

Он отметил, что подполковник Кирилл Карцев имел более 500 боевых вылетов.

"Подчеркну, не просто более 500 вылетов, а именно – боевых. Что тут скажешь... Думаю, надо передать что-то очень жизненно-утверждающее и позитивное семье этого подполковника. А как вы думаете? В остальном же хочу заметить, что подполковник в авиации это очень жирная цель. Обидно, что это был не Patriot, а нападение отчаянного и неотвратимого техногенного суицида", – резюмировал "печальную новость" Коваленко.

Что предшествовало

Ранее сообщалось о том, что в России разбился военный самолет Су-30, два члена его экипажа погибли. Авиакатастрофа произошла в четверг, 13 ноября, недалеко от Петрозаводска в Прионежском районе Республики Карелия.

