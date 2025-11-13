В России в Карелии разбился двухместный истребитель Су-30: все подробности

В России разбился военный самолет Су-30, два члена его экипажа погибли. Авиакрушение произошло в четверг, 13 ноября, недалеко от Петрозаводска в Прионежском районе Республики Карелия.

Мониторинговые каналы и российские СМИ сначала публиковали две версии, какой именно борт неудачно приземлился, называя либо Су-30, либо Су-27. Позже в министерстве обороны РФ подтвердили инцидент, уточнив, что в аварию попал Су-30.

Telegram-каналы врага Fighterbomber и 112 писали, что это был Су-30СМ – двухместный тяжелый истребитель четвертого поколения.

Крушение случилось в лесной местности (предварительно, недалеко от городского аэропорта). На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Причина ЧП пока что не сообщается.

"Около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб", – заявила пресслужба МО государства-агрессора.

Как писал OBOZ.UA:

– В поселке Ачи-Су (Дагестан, Россия) 7 ноября упал и разбился вертолет Ка-226. Аппарат при падении попал в жилой дом и загорелся.

– По меньшей мере четверо сотрудников российского ВПК-предприятия "Кизлярский электромеханический завод" "задвухсотились" в результате этого инцидента. Всего на борту были семь человек: подтверждена гибель пяти, еще двое госпитализированы.

