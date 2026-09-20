Минобороны РФ значительно преувеличивает успехи: в ISW пролили свет на ситуацию на фронте

Министерство обороны России значительно преувеличивает масштабы продвижения своих войск на фронте, создавая ложное представление об успехах российской армии. В то же время украинские силы в 2026 году освободили не менее 972,56 кв. км территорий и 60 населенных пунктов.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что 19 сентября Минобороны РФ заявило о захвате более 5300 кв. км территорий и более 220 населенных пунктов в Украине с начала 2026 года, в частности, более 670 кв. км и 27 населенных пунктов только в сентябре.

Что на самом деле захватила РФ в 2026 году

В ISW заявили, что располагают доказательствами захвата российскими войсками лишь 147,7 кв. км территории и 40 населенных пунктов в 2026 году. В то же время РФ потеряла 20 населенных пунктов. Если учесть территории, куда российские войска проникли, но не установили контроль, общие завоевания РФ составляют 718,8 кв. км — это также значительно меньше заявленных российским Минобороны показателей.

По данным ISW, украинские силы, напротив, освободили не менее 972,56 кв. км территории и 60 населенных пунктов в 2026 году. Аналитики отметили, что заявления Минобороны РФ являются частью длительной кампании Кремля, направленной на создание ложного представления о продвижении российских войск и якобы неизбежности победы России.

В ISW также отметили, что преувеличенные заявления РФ могут быть связаны с распространенной практикой лжи в российских военных структурах. В то же время украинские силы с конца 2025 года успешно противодействовали как стратегической, так и оперативной инициативе РФ, не позволяя российским войскам добиться значительных успехов с марта 2026 года и проводя успешные контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Что происходит на Лиманском направлении

Отдельно в ISW опровергли утверждения Минобороны РФ относительно ситуации на Лиманском направлении. Аналитики подчеркнули, что заявления российского ведомства стали реакцией на растущее количество сообщений украинских чиновников и российских Z-блогеров об успехах ВСУ к северу от Лимана в течение последних месяцев в рамках операции "Вивальди".

Российское ведомство заявило, что Западная группировка войск РФ успешно ведет боевые действия, а Украина якобы распространяет ложь. Также в РФ утверждали, что небольшие украинские штурмовые группы якобы безуспешно пытаются прорваться через российские линии, и заявили о якобы наступлении РФ с целью захвата Оскола, Кринок и Студенок.

В ISW отметили, что украинские силы в значительной степени выровняли линию фронта вдоль реки Жеребец к северу от Лимана. По оценкам аналитиков, Оскол, Крымки и Студенок расположены на расстоянии 22–37 км от текущей предполагаемой линии фронта российских войск.

Российское Минобороны также заявило, что его войска "зачищают" Лиман и Святогорск, создавая впечатление, что эти населенные пункты уже захвачены. В ISW напомнили, что украинские военные недавно опровергли заявление Путина от 1 сентября о захвате Святогорска — в настоящее время город находится в 25 км от линии фронта. Российские войска также осуществляли ограниченные проникновения в Лиман, однако закрепиться им не удалось.

Зачем РФ преувеличивает успехи

В ISW считают, что аномальное заявление Минобороны РФ от 19 сентября имело целью сформировать восприятие войны российскими избирателями во время выборов в Госдуму, а также повлиять на правительства стран, поддерживающих Украину.

Аналитики подчеркнули, что это заявление стало защитной реакцией Кремля на тревожные репортажи российских военных корреспондентов, имеющих широкую аудиторию в РФ. По оценке ISW, Кремль пытается позиционировать партию "Единая Россия" как "партию победы" и представить выборы в качестве референдума по войне, убеждая россиян смириться с её растущей ценой.

Кроме того, эта информационная операция РФ направлена на западную аудиторию в преддверии ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы убедить партнеров в якобы бесполезности дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, украинская операция "Вивальди" нанесла серьёзный удар по планам России по широкому окружению украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Успехи Сил обороны к северу от Лимана фактически сделали нереалистичным российский замысел по окружению укрепленных городов с севера и юга.

Как писал OBOZ.UA, в ходе первого этапа операции "Вивальди" украинские военные зачистили от российских войск около 75 кв. км территории на Лиманском направлении и вернули под контроль Среднее, Новоселовку, Ярову и Александровку. Успехи Сил обороны существенно затруднили реализацию российского плана по широкому окружению "пояса крепостей".

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