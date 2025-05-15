КРАТКО о руководителе делегации от путина на переговорах в Стамбуле

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Мединский - один из идеологов новейшего РАШИЗМА, наиболее одиозный министр культуры рф, автор так называемых "учебников НЕнависти" по истории России ... и наш ЗЕМЛЯЧОК, как писал Тарас Шевченко, из города Смела, что в Черкасской области ...

Это, чтобы у Вас не было лишних иллюзий относительно правдивого путинского понимания предпосылок "МИРА" с Украиной и результатов сегодняшних переговоров в Стамбуле.

А наших любимых трампистов в Украине и США просил бы передать вашему "величайшему в мире" уникальное исследование одного из идеологов новейшего РАШИЗМА и главного путинского переговорщика - Мединского о "ЗАЙВУЮ ХРОМОСОМУ" у российского народа. Полезная вещь, для более адекватного понимания ситуации с ментальностью путинского режима и российского народа, который является опорой и защитником этого режима.