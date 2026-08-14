Кремль сделал ставку на вербовку контрактников из-за высоких рисков в случае мобилизации – The Guardian

В России все активнее обсуждают возможность объявления мобилизации уже осенью этого года – в последний раз диктатор Владимир Путин пошел на такой шаг в сентябре 2022 года после серии драматических неудач РФ на поле боя. Однако на данный момент соответствующее решение еще не принято.

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Российские власти, судя по всему, намерены силой заставить большее количество мужчин подписать контракты, чтобы не рисковать очередной мобилизацией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля, и других собеседников.

Потери РФ в Украине растут, пушечного мяса не хватает

По западным оценкам, ежемесячные потери российской стороны составляют более 30 000 убитых и раненых – эта цифра отражает изнурительную тактику "мясорубки", при которой оккупантов неоднократно отправляют на передовую небольшими штурмовыми группами, несмотря на значительные потери.

Между тем, по подсчетам Яниса Клуге, эксперта по вопросам России в Немецком институте международных отношений и безопасности, Москва сейчас призывает примерно 1000 солдат в день. Это означает, что большинство новобранцев используется для пополнения истощенных подразделений, а не для расширения наступательного потенциала России.

Это вновь повысило вероятность объявления мобилизации.

Поскольку Путин не проявляет никаких признаков готовности отказаться от своих далеко идущих территориальных претензий, даже несмотря на то, что летнее наступление России зашло в тупик, Кремль сталкивается со все более серьезной проблемой нехватки личного состава.

"Проблема для Кремля заключается в том, что становится все сложнее найти людей, готовых воевать, даже за баснословные деньги", – отметил Алексей Табалов, правозащитник и директор организации, оказывающей помощь российским призывникам.

Вербовщики Путина пытаются избежать второй массовой мобилизации

Высокопоставленные российские чиновники опровергли сообщения о предстоящей мобилизации, а бывший президент Дмитрий Медведев назвал их "чепухой" и "лживой провокацией" со стороны Украины.

Два человека, знакомые с ходом обсуждений в Москве, также отметили, что пока нет никаких признаков того, что Путин решил объявить очередную массовую мобилизацию. Высокопоставленный западный чиновник также заявил, что не видит никаких признаков принятия такого решения.

Как говорит Иван Чувиляев, представитель Get Lost, группы, которая помогает российским солдатам дезертировать, сейчас можно только догадываться, состоится ли мобилизация на самом деле. Однако спекуляции на эту тему уже используются для того, чтобы стимулировать вербовку контрактников.

"Паника вокруг мобилизации используется чиновниками, чтобы оказывать давление на мужчин и заставлять их подписывать контракты. Посыл таков: мобилизация все равно наступит, поэтому лучше подписать контракт сейчас и получить выплату, прежде чем вас заставят воевать", – отметил Чувиляев.

В течение лета юристы и активисты зафиксировали случаи применения все более агрессивных тактик вербовки в нескольких регионах: мужчин задерживали на улице полицейские, забирали с рабочих мест или вызывали в отделения, после чего доставляли в военные призывные пункты и заставляли подписывать контракты.

"Это превратилось в охоту на людей. Под различными предлогами, с помощью обмана, шантажа, насилия и угроз их заставляют подписывать контракты", – сказал Табалов.

Он отметил, что вербовщики все чаще нацеливаются на "социально маргинализированных" мужчин, в частности на тех, у кого есть долги, уголовные дела или другие уязвимости, которые можно использовать для давления с целью принуждения к поступлению на военную службу.

Если мобилизация все же будет, то какая?

В настоящее время аналитики считают, что Москва, скорее всего, усилит усилия по набору персонала с помощью повышения выплат, давления на региональных чиновников и все более жестких тактик.

От того, хватит ли этого, в конечном итоге может зависеть, прибегнет ли Путин к очередной мобилизации, отметил активист Табалов.

По его словам, варианты, имеющиеся у Кремля, могут варьироваться от очередного массового призыва до более избирательной мобилизации, отправки существующих призывников на фронт или скрытого призыва резервистов для службы на передовой.

"Я не думаю, что при нынешней системе им удастся набрать достаточное количество людей. Тогда перед ними встанет вопрос, какую форму должна принять мобилизация", – сказал Табалов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Financial Times писала о том, что Россия усиливает давление на потенциальных контрактников, поскольку набор людей в армию становится все более сложным. В Минобороны РФ поставили перед регионами задачу обеспечить к концу 2026 года набор 409 тысяч новых военнослужащих. Для выполнения квот местные власти используют финансовые стимулы и вербовку под давлением.

Кроме того, по данным СМИ, в России стремительно растет количество регионов, которые выплачивают вознаграждения так называемым "охотникам за контрактниками" завербовку мужчин на контрактную службу для войны против Украины. Если год назад такие программы действовали в 31 регионе, то по состоянию на август 2026 года их уже 56.

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