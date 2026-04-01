Компоненты яда, которым травили Навального, поставлялись в Россию через немецкую компанию: расследование

Компоненты для синтеза сверхтоксичного вещества, которым отравили Алексея Навального, поставлялись в Россию через компанию "АБЦР Хеми Рус". Она на 90% принадлежит немецкой abcr Chemie GmbH. Данные охватывают период до 2023 года и базируются, в частности, на анализе биллингов сотрудников.

Журналисты The Insider исследовали связи между поставщиком и российскими научными структурами, которые занимаются синтезом токсичных веществ. В материале говорится, что менеджеры компании регулярно контактировали с представителями научного центра "Сигнал", а также со специалистами учреждений, связанных с разработкой химического оружия.

По данным журналистов, сотрудники "АБЦР Хеми Рус" неоднократно общались с химиками Игорем Бабкиным и Игорем Заварзиным. Бабкин возглавлял группу в центре "Сигнал", которая занималась синтезом эпибатидина и других токсичных веществ. Заварзин – ученый, работающий в Институте органической химии РАН.

И здесь возникает странная деталь. Несмотря на наличие контактов и даже совместных научных публикаций, Заварзин заявил журналистам, что не знает Бабкина и никогда не работал в "Сигнале". Это выглядит по меньшей мере противоречиво, но он настаивает именно на такой версии.

Сама структура собственности компании тоже привлекает внимание. Основная доля – 90% – принадлежит немецкой abcr GmbH. Остальное оформлено на менеджеров из России. Руководит немецкой компанией доктор Ян Ханс Ханс Альфред Шурихт, который также является единственным акционером группы.

Действия компании

До середины марта на официальном сайте abcr Chemie GmbH прямо указывалось, что российское подразделение является частью команды. Там же публиковали фото сотрудников "АБЦР Хеми Рус". Но после запроса журналистов сайт временно прекратил работу. Когда его восстановили, упоминания о российском подразделении исчезли.

Руководитель компании Ян Шурихт заявил, что возможное закрытие российской "дочки" рассматривается. Он также утверждает, что после 2018 года компания напрямую не поставляла продукцию центру "Сигнал". И добавил, что немецкая сторона не обязана проверять клиентов российского подразделения.

Впрочем, журналисты проверили поставки за 2023 год. По словам Шурихта, реагенты предназначались для Уральского федерального университета. Но документы, которые удалось получить, выглядят неполными – в них отсутствуют номера госконтрактов, подписи и реквизиты.

В расследовании предполагают, что университет могли использовать как прикрытие для фактических поставок в научный центр "Сигнал". Это позволяло формально объяснять движение химических веществ и одновременно скрывать конечного получателя.

Опрошенные немецкие юристы отмечают, что такая ситуация может иметь правовые последствия. Если поставщик знал о возможном использовании веществ в производстве ядов и продолжал поставки, это может трактоваться как соучастие в преступлении.

Все собранные материалы The Insider передал немецким правоохранителям. Реакция с их стороны на момент публикации не детализируется.

Отравление Навального

Расследование вышло накануне годовщины гибели Алексея Навального. 14 февраля 2026 года The Insider сообщило, что политика отравили эпибатидином – сверхтоксичным веществом без известного антидота. Этот вывод сделали после анализа биоматериалов, которые семье удалось вывезти за границу.

Факт отравления подтвердили правительства нескольких европейских стран. Речь идет о Великобритании, Нидерландах, Швеции, Франции и Германии. Они согласились с результатами экспертиз и признали, что речь идет именно о применении токсичного вещества.

По оценкам химиков, эпибатидин могли выбрать из-за его специфических свойств. Среди веществ без антидота он хорошо изучен, что делает его более предсказуемым в применении. Хотя, конечно, это не делает ситуацию менее тревожной.

Синтез этого вещества, по данным журналистов, осуществлялся именно в научном центре "Сигнал". Один из российских химиков, который знаком с разработками подобных соединений, подтвердил, что центр давно работает с токсичными веществами.

Известно также, что "Сигнал" имеет связи с производством химического оружия, в частности веществ типа "Новичок". И, похоже, эта деятельность продолжается не первый год.

