'Батя, я стараюсь!' Политконсультант объяснил, почему Людмила Янукович почти не выходила в свет, а 'крутые пиарщики' открестились от нее

Бывшая первая леди Украины Людмила Янукович всегда оставалась в тени своего мужа, и даже во время президентства Виктора Януковича появлялась на публике лишь изредка. Политконсультант Алексей Ковжун объяснил, почему так произошло, и вспомнил роль известных коллег, которые работали с Януковичем.

В разговоре с журналисткой Эммой Антонюк он напомнил, что во время кампаний самого Януковича пиарщики создавали образ "хозяйственника, который наведет порядок", однако жену политика полностью оставили вне работы.

По словам эксперта, западные политконсультанты считали, что жена диктатора или авторитарного лидера не является отдельным публичным игроком, ведь в таких системах страна "становится женщиной правителя". Ковжун провел параллели с российской политикой, где публичной роли первой леди также фактически не существует, и как вывод – почти ничего не известно о женщинах диктатора Владимира Путина.

"Видимо, они увидели и решили, что с этим материалом работать не будем", – подытожил он, намекая, что имидж Людмилы Янукович не рассматривался как ресурс для усиления позиций мужа. Ковжун добавил, что в украинской политике долгое время вообще не было института первой леди – многие помнили советский опыт с Раисой Горбачевой, которая вызвала резкое неприятие у чиновников и части общества.

Он также вспомнил пример Александра Лукашенко, который всегда появлялся без жены, но выстраивал публичный образ через сыновей. Таким образом, по мнению эксперта, отсутствие Людмилы Янукович в публичном пространстве было не случайностью, а сознательной стратегией политконсультантов.

Справка. Алексей Ковжун – украинский медиаэксперт, политический консультант и телеведущий. Известен своей деятельностью в сфере медиа и политического консалтинга, работал с Юлией Тимошенко, Сергеем Тарутой и Андреем Билецким. С 2023 года является ведущим на YouTube-канале "ҐРУНТ", а в 2025-м запустил собственный канал с авторскими проектами "Немаленькие люди" и "Украинский акцент".

