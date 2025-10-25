Камбек в 1990-е: в Москве трудовые мигранты устроили массовую драку камнями и палками: есть пострадавшие. Видео

После массовой драки с использованием камней, лопат и палок в ЖК "Прокшино" в Москве силовики столицы страны-агрессора возбудили уголовное дело; событие квалифицировано как "хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц". Московская полиция утверждает, что в настоящее время задержаны около 40 человек, их "проверяют на причастность к преступлению".

Об этом сообщили в МВД России. В свою очередь очевидцы массовой драки двух групп иностранцев назвали увиденное "камбэком в 1990-е", когда такие криминальные разборки никого не удивляли.

Что говорит власть

ЖК "Прокшино" расположен в так называемой "новой Москве" – районе российской столицы, который активно застраивается. Конфликт, который перерос в массовую драку произошел между двумя группами строителей, трудовыми мигрантами.

Драка произошла вчера, 24 октября, однако в пока работающем российском сегменте сети соответствующие видео появились только сегодня. И только сегодня появились комментарии силовых структур Москвы по поводу драки.

В полиции и МВД никак не объясняют, почему по улицам десятки людей гонялись друг за другом и бились лопатами, палками дорожными знаками и тому подобное. Там просто отмечают, что"инцидент вызвал панику среди местных жителей, которые массово обращались в экстренные службы". В результате на место прибыли несколько нарядов полиции, росгвардии и бригады скорой помощи.

Также сообщается, что"во время драки несколько человек получили травмы", однако их количество не уточняется.

Что говорят очевидцы

Жители "новой Москвы" утверждают, что трудовые мигранты "не поделили" некий ремонтируемый объект в районе ЖК "Прокшино". Также рассказывают, что участники драки заранее договорились о выяснении отношений, и о "запланированной стрелке" на 24 октября знали многие местные жители.

Также интересно, что очевидцы то ли не заметили, то ли не обратили внимания на пострадавших. Подавляющее большинство людей, которые выкладывали соответствующие видео драки, жаловались только на бездействие охранников ЖК и на побитые в результате инцидента авто.

Утверждается, что отношения выясняло гораздо больше иностранцев, чем сорок задержанных.

Так или иначе, полиция Москвы продолжает обходить дома в жилом комплексе, а также "общественные заведения, где могут скрываться нарушители". А задержанных участников драки"проверяют на законность пребывания в России".

"Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим запретом въезда в установленном законом порядке. Реализация этой меры находится на контроле у руководства МВД России", – предупредили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший диктатор Сирии Башар Асад после бегства из своей страны также обосновался в Москве. Политик поселился в элитном жилом комплексе "Москва-Сити", который также расположен в "новой Москве". Семье Асада принадлежит около 20 роскошных апартаментов, которые строго закрыты от посторонних.

