Готовы учить китайский: жители Иркутской области пожаловались Путину на нехватку школ и заявили, что хотят помощи от Китая. Видео

Пока российские военные пытаются захватить очередное село в Украине, жители Иркутской области пожаловались кремлевскому главе Владимиру Путину на дефицит учебных и дошкольных учреждений и заявили, что хотят привлечь к помощи Китай. Местные возмущены тем, что строительство учреждений поставлено на паузу, а чиновники только дают хорошие обещания и перекладывают проблемы на других.

Люди даже готовы изучать китайский язык, чтобы лидер КНР Си Цзиньпин услышал их и дал деньги на строительство. Видео обнародовали в Telegram-канале "Сеятель ветра".

В своем обращении местные отметили, что сейчас в одном из муниципалитетов проживает 40 тыс. человек, а совокупная вместимость имеющихся школ не превышает 2500 мест.

"У нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость – для нас является огромной загадкой, если честно. Строительство детского сада в нашем микрорайоне было заморожено 2 года назад, из-за отсутствия финансирования. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в министерство образования, которые кормят нас бесконечными отписками по факту. Каких-то результатов, кроме очередных заморозок, мы не наблюдаем", – пожаловались россияне.

Местные призвали министра МИД России Сергея Лаврова решить эту проблему и "обратиться к председателю компартии Китая Си Цзиньпину с предложением профинансировать строительство нашей школы".

"Мы готовы начать изучать китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень нужен. А активное развитие культурных связей с Китаем единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане", – говорится в коллективном обращении.

В Telegram-канале "Сеятель ветра" отметили, что все деньги, за которые можно было бы улучшить жизнь российского народа в отдаленных регионах страны-агрессора Путин направил на оккупацию украинских территорий и убийства людей.

"Ну, извините, ваши детские сады улетели бомбить Украину и штурмовать Малую Токмачку", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в России все чаще звучат заявления об ухудшении состояния экономики и остановке части производств. Представители бизнеса и экономических кругов говорят о накоплении отставания в промышленности. На фоне войны против Украины такие сигналы становятся публичными даже на официальных площадках.

