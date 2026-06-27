"Голодные игры": россияне ночуют в очередях за топливом и жалуются на полный коллапс. Видео

Жители страны-агрессора России продолжают ощущать на себе последствия украинских атак. Россияне в разных городах выстроились в километровые очереди на заправках. Люди вынуждены ждать всю ночь, чтобы получить топливо.

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Часть водителей ночует возле АЗС, однако даже после многочасового ожидания не могут заправить автомобили. Кадры с российских заправок опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Россияне проводят в очередях у автозаправочных станций целую ночь, чтобы получить всего 20 литров топлива.

Одна из жительниц Иркутска пожаловалась, что ждала целую ночь, но топлива так и не получила. Более того, заправку, где она находилась, закрыли на ремонт. Для тех, кто ожидает топливо, рядом с АЗС установили биотуалеты.

"Разве это не коллапс?! Спросил у людей, они по 6–8 часов стоят за 30 литров", — возмутился один из жителей Забайкальского края.

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Топливный кризис в РФ

Топливный кризис в России продолжает распространяться, охватывая все больше регионов страны. Дефицит бензина уже зафиксирован даже в Забайкалье. Сложная ситуация с обеспечением топливом наблюдается в Иркутске, Чите и на Алтае. Одновременно в Челябинской, Московской, Ростовской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае и оккупированном Крыму растут цены на дизельное топливо.

Россияне массово жалуются на многокилометровые очереди и высокие цены на бензин. В соцсетях они выражают возмущение из-за дефицита топлива и его стоимости. Из-за такой ситуации активизировались перекупщики, а в отдельных городах, в частности в Стерлитамаке, возле заправок скапливаются брошенные автомобили.

В ряде регионов топливные компании уже ввели лимиты на отпуск бензина. На АЗС "Лукойла" в Волгоградской, Вологодской и Воронежской областях разрешают заправлять не более 30 литров, тогда как на станциях "Газпромнафты" в Тюменской области действует ограничение до 40 литров.

В Брянской области местные власти объяснили ситуацию незначительным повышением цен у части операторов. В других регионах РФ ограничения на продажу топлива связывают с попытками снизить ажиотажный спрос.

Как объясняют дефицит топлива

В Москве дефицит бензина для населения начали объяснять не нехваткой топлива или последствиями атак, а поведением самих водителей. В то же время в российской пропагандистской риторике появился новый эвфемизм – "быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии", которым заменяют слово "взрыв".

Автором этой формулировки стал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Именно он заявил, что причиной исчезновения бензина на московских АЗС стали действия самих потребителей.

Российские пропагандистские СМИ распространили его объяснение. По его словам, после появления новостей люди массово поехали на заправки, начали запасаться топливом в канистрах и бочках, из-за чего заправки якобы не успевают пополнять запасы.

По словам Фролова, на рынок топлива влияют и "инциденты на нефтеперерабатывающих заводах", однако он считает этот фактор менее важным, чем ажиотажный спрос среди населения.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории временно оккупированного Крыма россияне пожаловались на дефицит топлива, продуктов и проблемы со светом. В ряде супермаркетов с полок исчезли сахар, хлеб, молоко и другие товары первой необходимости, а в некоторых городах и других населенных пунктах массово закрываются кафе и рестораны.

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