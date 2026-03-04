'Френдлифаер никуда не пропал': в Ростовской области РФ сбили собственный вертолет. Фото и видео

В ночь на 4 марта в Ростовской области РФ российские военные сбили собственный вертолет во время работы противовоздушной обороны. По предварительным данным, это произошло во время отражения атаки украинских беспилотников над регионом.

Информация об инциденте появилась сначала в российских Telegram-чатах. Впоследствии ее подхватили так называемые z-паблики, которые подтвердили уничтожение вертолета "дружественным огнем". В сообщениях отмечается, что борт был поражен во время работы ПВО по украинским БпЛА, а экипаж погиб.

Сперва распространялась версия, что российский вертолет мог быть сбит украинскими дронами. Однако позже в российском информационном пространстве начали писать о френдлифайере. Авторы сообщений утверждают, что расчеты ПВО открыли огонь по собственной авиации во время отражения атаки.

В ряде сообщений отмечается, что решение об открытии огня принимали в условиях ночной тревоги и активной работы средств противовоздушной обороны. Часть российских ресурсов прямо называет причиной инцидента несогласованность действий между подразделениями.

Что известно на сейчас

По предварительной информации, вертолет был уничтожен в воздухе над территорией Ростовской области. Данные о типе воздушного судна пока уточняются. Также сообщается, что экипаж мог погибнуть в результате пожара после поражения.

Официального подтверждения от Министерства обороны РФ по состоянию на 4 марта нет. Паблик Supernova+ первым публикует фото и видео с места происшествия, на которых видна вспышка в небе и последующий пожар. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять.

