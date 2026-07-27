"Еще нужно работать": Путин впервые публично признал недостатки ракеты "Циркон"

Российский диктатор Владимир Путин признал, что ракеты "Циркон", которыми РФ атакует Украину, имеют недостатки. В частности, речь идет об их точности.

Видео дня

По словам главы страны-агрессора, с ракетами еще нужно работать, хотя последние их применения "показывают рост точности". Соответствующее заявление он сделал 26 июля в ходе военными моряками в Санкт-Петербурге, его цитируют росмедиа.

"На крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один "Циркон" чего стоит. Там еще и работать с ним, на точность смотреть. Ну, последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Ну, гиперзвуковая ракета. И не много стран мира, которые имеют такое оружие", – сказал диктатор.

Он утверждает, что Россия совершенствует это вооружение и намерена продолжать эту работу.

"Не много стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше", – отметил Путин.

Ранее независимый OSINT-аналитик Фабиан Гинц, специализирующийся на ракетных технологиях, обнародовал новый анализ российской ракеты "Циркон". По его оценке, это оружие может быть не гиперзвуковой крылатой ракетой, как о ней часто заявляют, а баллистической ракетой с квазибаллистической траекторией полета.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом месяце Россия нанесла по Украине удар с использованием большего количества баллистических ракет, чем способна произвести за месяц. Кроме того, с начала июля страна-агрессор уже израсходовала до двух третей от запланированного годового производства противокорабельных ракет "Циркон". На сокращение собственных арсеналов Москва пошла из-за того, что Украина испытывает трудности со сбиванием именно баллистических ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!