В оккупированном Крыму россияне задержали 34-летнюю юристку Людмилу Колесникову, которая приехала на похороны матери в Ялту. Ее обвинили в "шпионаже", а также "предоставлении финансовой помощи Украине на 25 евро" за покупку NFT-марок о "русском военном корабле".

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Об этом сообщает Медуза. Людмила Колесникова, с 2022 года проживавшая в Ирландии, прибыла в Крым в июне 2024 года. Во время похорон, когда женщина была на кладбище, ее задержали.

3 октября против нее было возбуждено уголовное дело.

Причиной задержания стало то, что Колесникова приобрела две NFT-марки о русском военном корабле на украинском сайте "Дия" два года назад. Стоимость покупки составила 25 евро. По словам юриста, силовики обнаружили эту транзакцию во время проверки ее телефона, в том числе банковского приложения Revolut.

"Я забыла об этом. Но они (сотрудники ФСБ – ред.) нашли якобы в моем банковском приложении Revolut транзакцию на 25 евро и обвинили меня по статье 275 УК РФ. Из доказательств у них выписка из интернет-банка. Но есть вопрос о нарушении банковской тайны. Таким образом, мне грозит лишение свободы от 12 до 20 лет", – рассказала Колесникова.

По ее словам, у нее нет адвоката, а защищать себя самостоятельно в условиях заключения она не может.

В России Второй Западный окружной военный "суд" вынес приговор гражданину Украины Сергею Кармазину. Его приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о якобы поджоге железнодорожного оборудования в Подмосковье.

Напомним, российские кафиры устроили незаконное судилище украинских защитников. Подконтрольный России "Верховный суд ДНР" "осудил" 33 украинских военных на срок от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее двоих пленных "азовцев" Павла Артеменко и Антона Романюка в "ДНР" приговорили к 24 годам лишения свободы. Их обвинили в якобы обстрелах жилых домов в Мариуполе.