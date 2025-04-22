'Должен войти в учебники': в России расхвалили мирный план Трампа для Украины

В России расхвалили "мирный план" президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине. Идеи эксцентричного политика, считают в государстве-агрессоре, достойны того, чтобы "войти в учебники истории" в РФ.

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Такое мнение высказал бывший министр культуры РФ Владимир Мединский, ставший соавтором учебников с российской пропагандистской версией о "причинах" и ходе агрессии РФ против Украины. Мединский пошел даже дальше, заявив, что в школах следует изучать также "удивительные преобразования в американской внутренней политике", начавшиеся после прихода Трампа к власти.

Так, по словам Мединского, упоминания о кардинальном развороте США во внешней политике и, в частности, подыгрывании действующей администрации Белого дома России, развязавшей самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, появятся в следующих изданиях российских учебников по истории.

"Те экстраординарные усилия, которые прилагает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта в Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю", – заявил соучастник преступления агрессии РФ.

Мединский также заявил, что не будет комментировать политику президента США, потому что считает, что не имеет на это права.

"Но как наблюдатель и как историк могу сказать, что мы живем с вами в историческую эпоху", – добавил он.

Мединский, ныне занимающий должность помощника российского диктатора Владимира Путина, стал одниим из авторов новых учебников по истории для 10-11 классов, используемых в российских школах с 2023 года. Также с этим учебником связан скандал, когда уже напечатанный тираж учебника срочно заменили на "исправленную версию", потому что главе Чечни Рамзану Кадырову не понравилось, как там писали о чеченцах. Обновленный учебник на "одобрение" Кадырову возил лично министр образования РФ Сергей Кравцов.

Теперь же Мединский стал соавтором еще ряда учебников по истории, на этот раз – для 5-9 классов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в России переписали 50 лет истории. В учебниках авторства Мединского много страниц посвятили Украине.

В частности, там представлена официальная версия Кремля по поводу аннексии россиянами Крыма и нападение на Украину, которое в РФ назвали "специальной военной операцией" Содержит учебник и тезисы, что страны Запада якобы "спонсировали русофобию в бывших республиках СССР", а также "втягивали Россию в конфликты".

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