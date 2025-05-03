Диктатор Путин показал свои украшенные золотом апартаменты в Кремле

Кремлевская пропаганда показала россиянам, где живет их диктатор Владимир Путин. По легенде росСМИ, главный военный преступник РФ в последние годы проживает преимущественно в своей квартире в Кремле.

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При чем диктатор не скрывает изобилие золота и безвкусицы в своим апартаментах. Условия жизни Путина продемонстрировал один из главных рупоров Кремля Павел Зарубин.

Диктатор устроил пропагандисту экскурсию по квартире в Кремле, где, как он сам утверждает, живет и ночует последние три года. В глава зрителям сразу же бросились позолоченные стены, зеркала в золотых рамах, сверкающие люстры и даже рояль.

К одному из высоких зеркал в квартире прислонен портрет императора Александра III, а в одной из комнат на стене висит портрет Петра I. Также пропагандисты показали, что военный преступник якобы хранит рядом со столом в кабинете детские поделки и рисунки, которые "были подарены ему во время различных рабочих поездок".

Путин также показал россиянам библиотеку, отделанную темным деревом, две спальни и "домашнюю церковь". При этом роскошная жизнь диктатора на фоне общей нищеты и огромных потер в войне против Украины абсолютно не смущают россиян. Более того, граждане страны-агрессора выражают восхищение военным преступником и его образом жизни.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает всему цивилизованному миру применением оружия массового поражения. При этом сам военный преступник панически боится за свою жизни и настроил по всей России бункеры на случай ядерной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка уверена, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Несмотря на дипломатические усилия команды президента США Дональда Трампа, у главы Кремля может возникнуть больше стимулов продлить конфликт вместо того, чтобы торопиться с его полным урегулированием.

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