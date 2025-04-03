Деревянные дома и заброшенная церковь: как выглядит деревня-пустота в России, где родился главнокомандующий ВСУ Сырский. Фото

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился в российской деревне Новинки Владимирской области в 1965 году. Впоследствии вся семья будущего генерала перебралась на территорию Украины, школу он оканчивал в Харькове, но обучение продолжил уже в Москве.

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OBOZ.UA расскажет, как сейчас выглядит деревня-пустота в России, откуда родом Сырский, и тот самый дом, где он проживал. Новинки не имеют ни одной инфраструктуры, даже сельского магазина, а, по данным переписи населения 2021 года, здесь было зарегистрировано всего восемь человек. Однако у дороги до сих пор стоит один телефон-автомат, неизвестно, работает ли.

В свободной онлайн-энциклопедии Wikipedia пишут, что Сырский родился в Новинках Киржакского района. Однако в Киржацком историко-родословной утверждают, что эта информация недостоверна, потому что это очень распространенное название, и только во Владимирской области их насчитывается минимум пять.

В то же время исследователь истории Владимирской области РФ, российский краевед Евгений Федоров утверждает, что Сырский из села Новинки Петушинского района, в 2 км от городка Костерево.

Новинки – маленькая деревня, где можно насчитать четыре десятка дворов, однако большинство из них безлюдны. В этом населенном пункте живут от силы в пяти домах.

Зимой здесь всюду засыпаны снегом, огромные сугробы, к которым нет никому дела, но единственную дорогу кто-то чистит. Практически все будки небольшие и деревянные.

По словам российского краеведа, Сырский мог проживать в деревянном доме № 31 его бабушки, где была зарегистрирована и мать главкома Людмила.

"Семья с двумя детьми здесь поселилась после войны. Людмила, мать Сырского, здесь была прописана, пожалуй, сюда и ребенка прописали, как это было заведено. Хотя на момент появления на свет сына, судя по всему, Сырские уже жили в военном городке за несколько километров отсюда, в Костере, что маленький Саша в детстве здесь бывал часто, не вызывает сомнений", – заявил краевед Федоров.

Местные жители не хотят, чтобы им "приписывали" Сырского. За десятилетие дом №31 сменил немало хозяев, а бабушка действующего главкома ВСУ имела совсем другую фамилию и довольно долго жила в квартире в военном городке Костерево-1, по соседству с дочерью, зятем и внуками. Когда умерла, то на похороны якобы из Украины приезжал сам Сырский.

О бабушке говорят, что она была порядочным и добрым человеком. Жила воспоминаниями о героически погибшем в годы Великой Отечественной войны отце и могла эти истории рассказывать и внукам.

Как сообщал OBOZ.UA, о главнокомандующем Сырском, под руководством которого Силы обороны Украины продолжат борьбу против России, много известно, как о военном. Однако почти ничего не известно о его семье. Вместе с тем в РФ говорят, что Сырский – "настоящий россиянин", ведь его родители и родной брат живут в России.

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