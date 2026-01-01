Бутерброд с красной икрой подорожал до тысячи рублей: россиянам из-за войны не хватило денег на новогодний стол

В России цены на продукты настолько быстро растут, что в Госдуме уже предложили заморозить их на новогодние праздники, чтобы россияне хотя бы могли накрыть праздничный стол. Причина – война, которую ведет президент Владимир Путин, и международные санкции.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Требуют заморозить цены

Глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме 72-летний Сергей Миронов предлагал заморозить цены на продукты в РФ с 1 декабря 2015-го до 10 января 2026 года. Свою идею он объяснил тем, что цены на продукты настолько быстро растут, что российские пенсионеры стоят перед выбором: купить лекарства или продукты.

"Дайте людям нормально встретить Новый год", – требует депутат.

Его поддержал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил ввести мораторий на повышение цен на продукты, которые обычно используют для приготовления новогоднего стола.

Конечно, основная причина огромного роста цен в РФ – война, которую развязал президент Путин, а также последовавшие за этим международные санкции. Большая часть российского бюджета теперь направлена на войну. Но об этом вслух говорить в стране-агрессоре не принято.

А вот первый заместитель председателя российского ВТБ Банка Дмитрий Пьянов уже сделал апокалиптический прогноз для граждан. Он предупредил, что в начале 2026 года россиян ожидает резкий скачок инфляции до 5%.

А вот цены на еду, по прогнозам экспертов, могут подскочить на 5-15%.

Прежде всего вырастет НДС с 20 до 22%. Российское руководство продолжит обирать малый бизнес. Теперь владельцы кофеен, парикмахерских, пекарен, маленьких магазинчиков и т.п. будут платить значительно больше налогов, поскольку порог дохода для освобождения от уплаты НДС бизнеса на упрощенке снизится – с 60 млн рублей до 10 млн.

Естественно, вырастут цены, и за все заплатят россияне.

Кабачковая икра и селедка

Россияне переживают из-за того, что им не удастся накрыть богатый праздничный стол. Например, бутерброд с красной икрой по нынешним ценам обойдется в 1069 рублей (500 грн). А в среднем траты на праздничное застолье вырастут на 25%. Такие данные приводит платформа "Сравни".

Из-за таких цен россияне переходят на так называемую имитированную икру, которая тоже выросла в цене на 24%, но все еще доступна. Изготавливают ее из растительных или белковых компонентов, а внешне она похожа на красную икру. Порция на бутерброд обойдется в 140 руб.

"Мы про красную икру или красную рыбу уже давно забыли, она нам не по карману. Ходим в супермаркеты как в музей – посмотреть на ценники. Берем там хлеб, иногда яйца. Остальное покупаем на рынке, где дешевле, у бабушек на раскладках", – делится пенсионерка из Москвы Юлия.

В этом году россиянка на праздничный стол собирается печь пирожки, сделает оливье с колбасой, пожарит минтай, отварит картофель. Если повезет купить дешевой сырокопченой колбасы, то это будет основной деликатес. А из икры выбирает кабачковую.

"Так сейчас живут очень многие пенсионеры в Москве. И не только пенсионеры. У меня соседка с двумя детьми на новогодний стол мечтала купить хорошую селедку, сделает форшмак. Вы сами понимаете, какая у нас нынче жизнь, уточнять не будем", – подводит итог женщина.

Но не только еда становится роскошью. Подорожает серьезно и бытовая электроника, мобильные телефоны, компьютеры и т.п. С 1 января в РФ появится так называемый технологический сбор – дополнительная плата, которая будет взиматься как с российских производителей, так и с тех, кто ввозит электронику из-за рубежа. Ставка – 5 тысяч рублей за единицу.

К тому же банки объявили войну маркетплейсам, на которых россияне могут дешевле покупать все товары. Из-за них в упадок приходят большие супермаркеты и магазины, поскольку потребители уходят за покупками в интернет. Онлайн-магазины ввели и свои карточки для расчетов, банкирам это не понравилось.

Словом, про дешевую жизнь россиянам можно забыть окончательно, а богатая им уже недоступна. Все, что можно выжать из экономики, будет оправляться на войну и удовлетворение амбиций российского диктатора.