Будут промывать мозги с детства: Соловьев объявил о запуске пропагандистского проекта для российских детей. Видео

В России решили усилить промывку мозгов населения и проводить ее с самого раннего детства. Для этого медиахолдинг рупора Кремля Владимира Соловьева запускает пропагандистский проект СоловьевKids.

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Первой его частью будет шоу с названием "Песочница". Об этом Соловьев сообщил в своих соцсетях.

Заявлено, что он "откроет для юной аудитории дверь в мир большой политики". Пропагандисты показали пример того, чему они будут учить детей.

Маленьким россиянам покажут "Яндекс.Телемост", во время которого общаются мультяшные Владимир Путин, Дональд Трамп, Илон Маск, Реджеп Тайип Эрдоган, Ким Чен Ын и Эммануэль Макрон. Последнего остальные персонажи решили не брать на встречу в Турции 15-го мая, потому что "он все время с бабушкой". Так российские пропагандисты попытались задеть президента Франции, жена которого старше его на 24 года.

Также стоит обратить внимание на аватарки и названия электронных почт каждого из лидеров и Маска. У Путина это "русский медведь", у Трампа – он сам в образе Папы Римского, у Макрона – его супруга Брижит, у Маска – Железный человек, у Ким Чен Ына – "гриб" от ядерного взрыва. На аватарку Эрдогана в РФ поставили значок пятизвездочного отеля, так как многие россияне знают эту страну только как курорт.

"Первый проект "Песочница" – это не просто программа, это мастер-класс по актуальной повестке в формате, понятном детям. Где еще малыши смогут обсудить геополитику с такой же лёгкостью, как конфликты за совочек в песке? СоловьевKids – это когда патриотизм воспитывается с раннего возраста, а аналитическое мышление развивается еще до первого класса. Время переосмыслить детское телевидение", – заявил пропагандист в своем анонсе.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму российские захватчики пытаются убеждать детей не продолжать обучение в школе после девятого класса, чтобы помешать им получить высшее образование. Цель России – создать управляемое общество без хорошо образованных граждан.

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