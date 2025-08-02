Били, не давали спать, стреляли по ногам: в России пожаловались, что срочников силой заставляли подписывать контракты с армией Путина

Военнослужащих-срочников ВС РФ Чебаркульского гарнизона (Челябинская область) заставляют подписывать контракты и впоследствии идти на войну против Украины, издеваясь над ними физически и морально. Таким средневековым по духу способом выполняется план по набору контрактников в российской армии.

Видео дня

Издевательства подтвердили родственники как минимум 12 срочников в возрасте от 18 до 21 года. Они написали коллективное обращение к министерству обороны, прокуратуре и диктатору Владимиру Путину, передают росСМИ.

По словам матерей и сестер, солдат "избивали с 11 вечера до 4 утра. После этого надели три бронежилета, один из которых весит 20 кг, дали в руки две гири по 16 кг и заставили выполнять физические упражнения. В то же время били прикладами по голове, спине и ногам".

На будущих оккупантов давили психологически, не давали спать по ночам и даже стреляли резиновыми пулями по ногам.

"Мой сын принудительно подписал контракт, он не собирался – его заставили это сделать. Перед этим принуждали к физическим нагрузкам. Его три часа заставляли приседать и делать берпи по 300 раз. А он у меня болеет астмой, такая нагрузка давит на дыхание... Сейчас он решил расторгнуть контракт, но на него сильно давят, боюсь, он может не выдержать", – рассказала мать одного из срочников.

"Спать не давали, когда они приехали [в часть]. В три ночи их заставляли стоять на улице, в холоде, когда еще заморозки были в мае. Заставляли отжиматься всех, ночью будили. Да, было такое", – подтвердила мать другого российского солдата.

Сообщения о беспределе в Чебаркуле стали поступать еще осенью 2024 года, как раз после начала призыва. Уже тогда родственники солдат принялись засыпать жалобами МО, прокуратуру и "президента", но это не дало никакого результата. Командиры остались на своих местах и никак не изменили подход к подписанию контрактов.

Проект "Хочу жить" отметил, что после подписания документа – без разницы, под давлением или нет, – новоиспеченных российских контрактников ждет передовая в составе какого-нибудь штурмового подразделения и почти 100-процентрая смерть. А командир-садист поставит очередную галочку в плане по набору "добровольцев".

Россиянам напомнили, что лучший способ избежать проблем с российской армией – вообще не попадать в нее.

"Если уже попали – обращайтесь в проект "Хочу жить". Мы сможем вытащить вас из рабства ВС РФ на любом этапе. Вам нужно лишь связаться с нами", – обратилась пресс-служба.

Контакты "Хочу жить"

– Telegram-бот: t.me/spasisebyabot;

– Звонки (с украинских номеров) на:

+38 044 350 89 17;

688;

– Сообщения Telegram или WhatsApp на:

+38 095 688 68 88

+38 093 688 68 88

+38 097 688 66 88

Что предшествовало

Институт изучения войны заявлял, что Россия собралась внедрять новую политику по наращиванию своего военного административного потенциала, чтобы значительно увеличить темпы "мобилизации" большего количества призывников и резервистов. Кремлевские чиновники подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия, чтобы упростить будущие крупные призывы и в целом увеличить численность армии.

Как ранее писал OBOZ.UA, в России выросло мобилизационное давление не только на срочников, но и на гражданских работников. По информации движения сопротивления "Атеш", сотрудников Воронежского института угрозами и шантажом заставляли подписывать контракты на военную службу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!