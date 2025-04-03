Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров продолжает собирать различные регалии и должности в России. В этот раз предатель решил стать академиком Российской академии наук.

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Азаров будет баллотироваться в академики по направлению "горные науки". Об этом свидетельствуют данные на сайте научной электронной библиотеки Еlibrary.

В сети обратили внимание, что Азаров собрался стать академиком с нулевым индексом Хирша. Этот показатель был предложен в 2005 году аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего для оценки научной продуктивности физиков. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности учёного, группы учёных, научной организации или страны в целом, основанной на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Таким образом индекс Азарова соответствует научной активности начинающего ученого. Тем не менее, абсолютное отсутствие научной деятельности не помешало предателю претендовать на звание академика в РАН.

Впрочем, в сети отметили, что в такой ситуации нет ничего удивительного, и напомнили, что звание почетного академика Российской академии естественных наук есть даже у Рамзана Кадырова. Военный преступник получил его "за успехи в обновлении мира и стабильности в республике".

Кроме того, в сети допустили, что теперь РАН просто раздает звания бандитам, и на самом деле там теперь нет ни одного настоящего ученого.

Напомним, Азаров совместно с другими предателями основал в России так называемый "клуб народного единства". Участники этой организации открыто призывают уничтожать украинцев и всячески поддерживают вооруженную агрессию РФ. В частности, на первом заседании клуба участники заявили, что украинская нация должна быть полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фигурантам инкриминируют государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

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