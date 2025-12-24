Балтийский флот страны-агрессора России начал реформирование 336-й бригады морской пехоты в 120-ю дивизию морской пехоты. Новая структура станет 9 маневренной дивизией, сформированной Россией с 2022 года.

Об этом, ссылаясь в частности на заявления российского Минобороны, сообщают в Институте изучения войны (ISW). Известно, что отдельные подразделения дивизии, по имеющейся информации, уже привлечены к боевым действиям.

По данным ISW Министерство обороны России 22 декабря заявило о формировании новой дивизии и сообщило, что ее подразделения проходят интенсивную подготовку на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

Также OSINT-аналитик отметил, что подразделения 120-й дивизии морской пехоты сейчас действуют вблизи Шахово на направлении Доброполья. Там они задействованы вместе с недавно переформированной 55-й дивизией морской пехоты, 40-й и 61-й отдельными бригадами морской пехоты, а также 117-м отдельным морским пехотным полком.

Стоит отметить, что это не первое преобразование бригад в дивизии. С декабря 2022 года аналитики ISW зафиксировали формирование и боевое развертывание не менее 9 новых российских дивизий. В организации считают, что возвращение российских вооруженных сил к дивизионной структуре может свидетельствовать о подготовке страны-агрессора к возможному будущему противостоянию с НАТО.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отмечал, что страна-агрессор Россия сократила сроки подготовки к возможным боевым действиям против других стран. В течение ближайших лет прямая российская агрессия угрожает странам Балтии.

Как сообщал OBOZ.UA, россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Чтобы их компенсировать, Москва прибегает к различным средствам, в частности перебрасывает в пехоту экипажи кораблей Черноморского флота РФ.

Первыми на очередь в "мясной штурм" попадают те российские моряки, которые подумывают не продлевать военные контракты.

